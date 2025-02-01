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Нетаньяху зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити ситуацію в Газі

Нетаньяху зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити ситуацію в Газі

Київ • УНН

 • 28652 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху відвідає Вашингтон 4 лютого для зустрічі з Трампом. Лідери обговорять ситуацію в Газі, питання заручників та іранську проблематику.

У вівторок, 4 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирушить до Вашингтона. Він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Газі. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Нетаньяху стане першим світовим лідером, який офіційно зустрінеться з Трампом після його інавгурації.

В офісі прем'єр-міністра зазначено, що обидва лідери "обговорять ситуацію в секторі Газа, заручників, проблеми, створювані всіма елементами іранської вісі, та інші ключові питання". Низка інших ЗМІ вказують, що Нетаньяху має намір обговорити наступні етапи угоди щодо Гази.

Як пише видання, підтвердження зустрічі надійшло за кілька годин після останнього раунду звільнення заручників і ув'язнених у рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Зокрема, ізраїльтянин-американець і двоє інших ізраїльтян були звільнені з полону в обмін на звільнення майже 200 палестинських в'язнів сьогодні, 1 лютого.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у неділю, 27 січня, міністр оборони США Піт Гегсет і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провели ознайомчу телефонну розмову. Обидва лідери обговорили, з чим стикаються їхні держави. США підтвердили відданість у забезпеченні Ізраїлю можливостями для самооборони.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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izrailІзраїль
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
sektor-hazaСектор Газа
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