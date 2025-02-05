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Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном

Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном

Киев  •  УНН

 • 2164 просмотра

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Дональд Трамп заявил о желании подписать новое ядерное соглашение с Ираном, которое позволит стране мирно развиваться без ядерного оружия. В 2018 году США уже выходили из подобного соглашения, подписанного Обамой в 2015 году.

Президент США Дональд Трамп хочет подписать новую ядерную сделку с Ираном, из которой Трамп уже выходил в 2018 году. Об этом Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Я хочу, чтобы Иран был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия. Сообщения о том, что США, работая совместно с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены. Я бы предпочел проверенное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать. Мы должны начать работать над ней немедленно, и устроить большое ближневосточное празднование, когда она будет подписана и завершена 

- написал Трамп.

Дополнение

В 2015 году тогдашний президент США Барак Обама подписал соглашение с Ираном, которое предусматривает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы исключить создание ядерного оружия. По соглашению международное сообщество в обмен отменяет санкции, наложенные на Иран из-за его ядерной программы, но не запрещает Ирану создание баллистических ракет.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны.

Напомним

Новые разведданные об иранской ядерной программе убедили американских чиновников в том, что "секретная группа ученых страны изучает более быстрый, хотя и более грубый подход к разработке ядерного оружия", если руководство Тегерана решит побороться за бомбу.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал документ, который назвал "очень жесткой" директивой, которая возобновляет его кампанию "максимального давления" на Иран.

Павел Башинский

Павел Башинский

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