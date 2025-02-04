Дані розвідки США розкривають нові деталі про ядерні плани Ірану - NYT

Нові розвіддані про іранську ядерну програму переконали американських чиновників у тому, що "секретна група вчених країни вивчає швидший, хоча й грубіший підхід до розробки ядерної зброї", якщо керівництво Тегерана вирішить поборотися за бомбу, з посиланням на нинішніх та колишніх американських чиновників повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Розвиток подій відбувається на тлі сигналів про те, що новий президент Ірану активно прагне переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Розвіддані було зібрано в останні місяці адміністрації Байдена, а потім передано команді президента Трампа з національної безпеки під час передачі влади, за словами чиновників.

"Оцінка розвідки попередила, що іранські інженери та вчені-зброярі по суті шукали короткий шлях, який дозволив би їм перетворити їх зростаючі запаси ядерного палива на працездатну зброю за кілька місяців, а не за рік чи більше - але тільки якщо Тегеран ухвалить рішення змінити свій нинішній підхід", - пише видання.

Чиновники США заявили, що вони продовжують вважати, що Іран та його верховний лідер аятола Алі Хаменеї не ухвалювали рішення щодо розробки зброї, заявили чиновники в інтерв'ю за останній місяць.

"Але нові розвіддані свідчать про те, що оскільки проксі-сили Ірану були "випатрані", а його ракети не змогли пробити американську та ізраїльську оборону, військові серйозно вивчають нові варіанти стримування нападу США або Ізраїлю", - ідеться у публікації.

Іран, заявили урядовці, "залишається на ядерному порозі". За роки, що минули з того часу, як Трамп вийшов з ядерної угоди 2015 року, країна відновила виробництво урану і тепер, як зазначається, "має достатньо палива для виготовлення чотирьох або більше бомб". "Але цього недостатньо, щоб фактично виготовити зброю, і нові докази зосереджені на останніх кроках, які Іран повинен зробити, щоб перетворити паливо на зброю", - пише видання.

Ці докази, як зауважується, "майже напевно будуть частиною обговорення у вівторок між паном Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу". Нетаньягу є першим світовим лідером, який відвідав Білий дім після інавгурації Трампа два тижні тому. Протягом багатьох років ізраїльський лідер наближався до межі наказу завдати ізраїльського військового удару по ядерних об'єктах Ірану, але потім відступав часто під тиском власних військових і розвідувальних керівників, а також Сполучених Штатів, зазначає видання.

"Але зараз динаміка інша, і розрахунки Нетаньяху також можуть бути іншими", - вказано у статті.

"Іран ніколи не був слабшим, ніж сьогодні", на думку американських та ізраїльських офіційних осіб. ХАМАС і "Хезболла", яких він фінансував і озброював, втратили своє лідерство та здатність завдавати ударів по Ізраїлю. Лідер Сирії Башар Асад утік до москви, і його країна більше не є легким шляхом для іранської зброї.

При цьому, як зазначається, Трамп дав зрозуміти, що він не поспішає розпочинати прямий конфлікт з Іраном і, схоже, відкритий для переговорів. Коли його запитали відразу після інавгурації, чи він підтримає ізраїльський удар по об'єктах, він сказав: "Сподіваюся, це можна буде вирішити, не турбуючись про це. Було б справді чудово, якби це можна було вирішити, не роблячи цього подальшого кроку". Іран, додав він, як є сподівання, "укладе угоду".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан, який обійняв посаду в липні після того, як його попередник загинув внаслідок аварії вертольота, неодноразово заявляв, що він теж хотів би домовитися про нову угоду. Але історія показує, що він може не знати, над чим працює Корпус вартових ісламської революції, готуючи "ядерний варіант", кажуть колишні офіційні особи США та експерти з Ірану.

"Президент Пезешкіан і міністерство закордонних справ Ірану, ймовірно, не знають про внутрішні ядерні обговорення режиму", - сказав Карім Саджадпур, експерт з Ірану у Фонді Карнегі за міжнародний мир.

Чиновники США давно заявляли, що Іран відмовився від своєї програми створення зброї у 2003 році після американського вторгнення до Іраку. Чиновники іранського уряду також наполягали на тому, що країна займається цивільними ядерними технологіями.

Тим не менш, немає сумнівів щодо давніх планів Ірану виробляти зброю. Документи, які Ізраїль викрав під час рейду на склад у Тегерані у 2018 році, детально описували технічні зусилля.

"Якщо Тегеран вирішить змінити свою політику і зайнятися ядерною зброєю, західні чиновники давно підрахували, що Ірану потрібно лише кілька днів, щоб збагатити уран до рівня 90 відсотків чистоти, яка зазвичай потрібна для виробництва бомби. Він уже виробив достатньо палива, збагаченого до 60 відсотків, для виробництва чотирьох чи п'яти одиниць зброї", - вказує видання.

Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення ядерної зброї - МАГАТЕ

Але збагачення урану до рівня бомби, як зазначається, недостатньо для Ірану, щоб зробити ядерну зброю. І протягом багатьох років американські чиновники заявляли, що потрібно від року до 18 місяців, щоб перетворити цей високозбагачений уран на складну боєголовку, яку можна буде встановити на балістичну ракету. Деякі ізраїльські оцінки були навіть довшими, більше двох років.

"Іранці вже багато років знають, що такий тривалий час розробки є величезною вразливістю. Якщо Міжнародна агенція з атомної енергії, яка все ще проводить обмежені інспекції виробництва ядерного палива, оголосить, що Іран виробляє паливо рівня бомби - збагачене до 90 відсотків чистоти, - Ізраїль та Сполучені Штати в минулому попереджали, що вони, швидше за все, будуть змушені вдатися до військових дій", - пише видання.

"Тож найкращим засобом стримування Ірану було б перетворити це паливо на робочу зброю. Але він мав би не так багато часу", - ідеться у публікації.

"Американські чиновники вважають, що Іран має знання та досвід для створення ядерної зброї старого зразка, яку можна було б зібрати набагато швидше, ніж складніші конструкції, які Тегеран розглядав у минулому", - зазначає видання.

Таку зброю, як повідомляється, не вдалося б зменшити до розмірів балістичної ракети. Вона також, імовірно, була б набагато менш надійною, ніж будь-яка сучасніша конструкція зброї, вказує видання.

В результаті, як зауважується, зброя навряд чи буде безпосередньою наступальною загрозою. Але така груба зброя - це той пристрій, який Іран міг би швидко побудувати, випробувати та оголосити світові, що він став ядерною державою, заявили американські чиновники.

"Хоча було б важко використовувати таку зброю проти Ізраїлю, вона могла б мати стримуючий вплив, змусивши країни, які розглядають можливість нападу на Іран, двічі подумати", - зазначає видання.

Нетаньяху зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, щоб обговорити ситуацію в Газі