Новые данные разведки США раскрывают новые детали о ядерных планах Ирана - NYT

Новые разведданные об иранской ядерной программе убедили американских чиновников в том, что «секретная группа ученых страны изучает более быстрый, хотя и грубый подход к разработке ядерного оружия», если руководство Тегерана решит побороться за бомбу, со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Развитие событий происходит на фоне сигналов о том, что новый президент Ирана активно стремится к переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа.

Разведданные были собраны в последние месяцы администрации Байдена, а затем переданы команде президента Трампа по национальной безопасности во время передачи власти, по словам чиновников.

«Оценка разведки предупредила, что иранские инженеры и ученые-оружейники по сути искали короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за несколько месяцев, а не за год или больше - но только если Тегеран примет решение изменить свой нынешний подход», - пишет издание.

Чиновники США заявили, что они продолжают считать, что Иран и его верховный лидер аятолла Али Хаменеи не принимали решение о разработке оружия, заявили чиновники в интервью за последний месяц.

«Но новые разведданные свидетельствуют о том, что поскольку прокси-силы Ирана были «выпотрошены», а его ракеты не смогли пробить американскую и израильскую оборону, военные серьезно изучают новые варианты сдерживания нападения США или Израиля», - говорится в публикации.

Иран, заявили чиновники, «остается на ядерном пороге». За годы, прошедшие с тех пор, как Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года, страна возобновила производство урана и теперь, как отмечается, «имеет достаточно топлива для изготовления четырех или более бомб». «Но этого недостаточно, чтобы фактически изготовить оружие, и новые доказательства сосредоточены на последних шагах, которые Иран должен сделать, чтобы превратить топливо в оружие», - пишет издание.

Эти доказательства, как отмечается, «почти наверняка будут частью обсуждения во вторник между господином Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху». Нетаньяху является первым мировым лидером, который посетил Белый дом после инаугурации Трампа две недели назад. В течение многих лет израильский лидер приближался к грани приказа нанести израильский военный удар по ядерным объектам Ирана, но затем отступал часто под давлением собственных военных и разведывательных руководителей, а также Соединенных Штатов, отмечает издание.

«Но сейчас динамика другая, и расчеты Нетаньяху также могут быть другими», - указано в статье.

«Иран никогда не был слабее, чем сегодня», по мнению американских и израильских официальных лиц. ХАМАС и «Хезболла», которых он финансировал и вооружал, потеряли свое лидерство и способность наносить удары по Израилю. Лидер Сирии Башар Асад сбежал в Москву, и его страна больше не является легким путем для иранского оружия.

При этом, как отмечается, Трамп дал понять, что он не спешит начинать прямой конфликт с Ираном и, похоже, открыт для переговоров. Когда его спросили сразу после инаугурации, поддержит ли он израильский удар по объектам, он сказал: «Надеюсь, это можно будет решить, не беспокоясь об этом. Было бы действительно замечательно, если бы это можно было решить, не делая этого дальнейшего шага». Иран, добавил он, как есть надежда, «заключит сделку».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, который занял должность в июле после того, как его предшественник погиб в результате аварии вертолета, неоднократно заявлял, что он тоже хотел бы договориться о новом соглашении. Но история показывает, что он может не знать, над чем работает Корпус стражей исламской революции, готовя «ядерный вариант», говорят бывшие официальные лица США и эксперты по Ирану.

«Президент Пезешкиан и министерство иностранных дел Ирана, вероятно, не знают о внутренних ядерных обсуждениях режима», - сказал Карим Саджадпур, эксперт по Ирану в Фонде Карнеги за международный мир.

Чиновники США давно заявляли, что Иран отказался от своей программы создания оружия в 2003 году после американского вторжения в Ирак. Чиновники иранского правительства также настаивали на том, что страна занимается гражданскими ядерными технологиями.

Тем не менее, нет сомнений относительно давних планов Ирана производить оружие. Документы, которые Израиль похитил во время рейда на склад в Тегеране в 2018 году, подробно описывали технические усилия.

«Если Тегеран решит изменить свою политику и заняться ядерным оружием, западные чиновники давно подсчитали, что Ирану нужно всего несколько дней, чтобы обогатить уран до уровня 90 процентов чистоты, которая обычно требуется для производства бомбы. Он уже произвел достаточно топлива, обогащенного до 60 процентов, для производства четырех или пяти единиц оружия», - указывает издание.

Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия - МАГАТЭ

Но обогащения урана до уровня бомбы, как отмечается, недостаточно для Ирана, чтобы сделать ядерное оружие. И в течение многих лет американские чиновники заявляли, что нужно от года до 18 месяцев, чтобы превратить этот высокообогащенный уран в сложную боеголовку, которую можно будет установить на баллистическую ракету. Некоторые израильские оценки были даже длиннее, более двух лет.

«Иранцы уже много лет знают, что такое длительное время разработки является огромной уязвимостью. Если Международное агентство по атомной энергии, которое все еще проводит ограниченные инспекции производства ядерного топлива, объявит, что Иран производит топливо уровня бомбы - обогащенное до 90 процентов чистоты, - Израиль и Соединенные Штаты в прошлом предупреждали, что они, скорее всего, будут вынуждены прибегнуть к военным действиям», - пишет издание.

«Поэтому лучшим средством сдерживания Ирана было бы превратить это топливо в рабочее оружие. Но у него было бы не так много времени», - говорится в публикации.

«Американские чиновники считают, что Иран имеет знания и опыт для создания ядерного оружия старого образца, которое можно было бы собрать гораздо быстрее, чем более сложные конструкции, которые Тегеран рассматривал в прошлом», - отмечает издание.

Такое оружие, как сообщается, не удалось бы уменьшить до размеров баллистической ракеты. Оно также, вероятно, было бы гораздо менее надежным, чем любая более современная конструкция оружия, указывает издание.

В результате, как отмечается, оружие вряд ли будет непосредственной наступательной угрозой. Но такое грубое оружие - это то устройство, которое Иран мог бы быстро построить, испытать и объявить миру, что он стал ядерной державой, заявили американские чиновники.

«Хотя было бы трудно использовать такое оружие против Израиля, оно могло бы оказать сдерживающее воздействие, заставив страны, которые рассматривают возможность нападения на Иран, дважды подумать», - отмечает издание.

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