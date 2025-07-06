Взрыв возле ТЭЦ-6: стала известна причина инцидента

Начальник Деснянской районной администрации в Киеве Максим Бахматов назвал причину взрыва возле ТЭЦ в воскресенье, 6 июля. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Детали

По его словам, на улице Пуховской, 1а взорвалась цистерна с маслом. Причиной стало короткое замыкание проводки в вагончике охранника. Во время тушения пламени огонь перекинулся на емкость с маслом.

Внимание, на ТЭЦ 6 не "прилет". В направлении Броваров визуально наблюдалось сильное задымление потом взрыв – написал Бахматов.

Напомним

В воскресенье, 6 июля, в Киеве возле ТЭЦ-6 произошел пожар. ТЭЦ находится на северо-восточной окраине Киева в нынешнем Деснянском районе.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв не имеет никакого отношения к ТЭЦ. То же самое сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Также УНН сообщал, что электроснабжение на левом берегу Киева восстановлено после взрыва.