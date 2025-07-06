У Києві біля ТЕЦ-6 пожежа – ДСНС

В столиці сталась пожежа біля ТЕЦ-6, не на ній. Горять автомобілі. Про це журналісту УНН повідомили в ГУ ДСНС України у Києві.

Деталі

(Пожежа – ред.) біля. Горять автомобілі, але не ТЕЦ - повідомили в ДСНС.

В мережі повідомляли, що нібито стався вибух на ТЕЦ-6.

Також шириться інформація про те, що нібито Дніпровський район частково без світла. Також є кадри з густим димом.

Нагадаємо

Київська ТЕЦ-6 знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.

Доповнення

21 травня у Білій Церкві в Київській області на території недіючої градирні Білоцерківської ТЕЦ виникла пожежа.