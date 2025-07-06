У Києві біля ТЕЦ-6 пожежа – ДСНС
Київ • УНН
У Києві біля ТЕЦ-6 сталася пожежа, горять автомобілі. ДСНС спростовує інформацію про вибух на ТЕЦ та часткове знеструмлення Дніпровського району.
В столиці сталась пожежа біля ТЕЦ-6, не на ній. Горять автомобілі. Про це журналісту УНН повідомили в ГУ ДСНС України у Києві.
Деталі
(Пожежа – ред.) біля. Горять автомобілі, але не ТЕЦ
В мережі повідомляли, що нібито стався вибух на ТЕЦ-6.
Також шириться інформація про те, що нібито Дніпровський район частково без світла. Також є кадри з густим димом.
Нагадаємо
Київська ТЕЦ-6 знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.
Доповнення
21 травня у Білій Церкві в Київській області на території недіючої градирні Білоцерківської ТЕЦ виникла пожежа.