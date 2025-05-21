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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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На території Білоцерківської ТЕЦ сталася пожежа, є загиблі - ДСНС

Київ • УНН

 • 718 перегляди

У Білій Церкві на території недіючої градирні Білоцерківської ТЕЦ виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі на площі 960 квадратних метрів виявлено тіла двох загиблих людей.

На території Білоцерківської ТЕЦ сталася пожежа, є загиблі - ДСНС
фото з соцмереж

У Білій Церкві в Київській області на території недіючої градирні Білоцерківської ТЕЦ виникла пожежа, її ліквідовано. Загинуло дві людини. Про це розповіла в журналісту УНН речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Виникла пожежа на території недіючої градирні. Пожежу ліквідовано на площі 960 метрів квадратних. Під час ліквідації виявлено тіла двох загиблих людей

- повідомила Рубан.

З її слів, обставини з'ясовують.

Рубан зазначила, що під час ліквідації працювало 7 одиниць техніки та 32 особи.

У мережі публікували відео з масштабної пожежі на території Білоцерківській ТЕЦ.

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