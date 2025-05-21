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На территории Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар, есть погибшие - ГСЧС

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В Белой Церкви на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар. Во время ликвидации пожара на площади 960 квадратных метров обнаружены тела двух погибших людей.

На территории Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар, есть погибшие - ГСЧС
фото из соцсетей

В Белой Церкви в Киевской области на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар, он ликвидирован. Погибли два человека. Об этом рассказала в журналисту УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Возник пожар на территории недействующей градирни. Пожар ликвидирован на площади 960 квадратных метров. Во время ликвидации обнаружены тела двух погибших людей

- сообщила Рубан.

По ее словам, обстоятельства выясняются.

Рубан отметила, что во время ликвидации работало 7 единиц техники и 32 человека.

В сети публиковали видео с масштабного пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ.

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