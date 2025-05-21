На территории Белоцерковской ТЭЦ произошел пожар, есть погибшие - ГСЧС

В Белой Церкви в Киевской области на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар, он ликвидирован. Погибли два человека. Об этом рассказала в журналисту УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Возник пожар на территории недействующей градирни. Пожар ликвидирован на площади 960 квадратных метров. Во время ликвидации обнаружены тела двух погибших людей - сообщила Рубан.

По ее словам, обстоятельства выясняются.

Рубан отметила, что во время ликвидации работало 7 единиц техники и 32 человека.

В сети публиковали видео с масштабного пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ.

В инфекционной больнице Кривого Рога произошел пожар: погиб мужчина