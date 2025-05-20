В инфекционной больнице Кривого Рога произошел пожар: погиб мужчина

Во время ликвидации пожара в одном из медицинских учреждений Кривого Рога обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Детали

20 мая в 06:41 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в семиэтажном здании больницы, расположенной в Металлургическом районе города Кривой Рог. По прибытии спасателей на место происшествия было установлено, что загорелась палата на втором этаже на площади 30 кв.м. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили погибшего мужчину - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, в 07:21 пламя ликвидировано.

К работам было привлечено 27 спасателей и 7 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Местные телеграм-каналы сообщают, что пожар произошел в инфекционной больнице. Тело 39-летнего пациента нашли спасатели в коридоре диагностического отделения.

Напомним

Британская полиция задержала третьего мужчину по делу о поджоге дома премьер-министра Кира Стармера. Также ранее были арестованы 21-летний украинец и 26-летний мужчина.

Ранее УНН писал, что британские правоохранители выдвинули обвинения 21-летнему украинцу по подозрению в поджоге двух домов премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и автомобиля. Мужчину задержали и арестовали 13 мая.