Британська поліція заарештувала третього чоловіка, підозрюваного у пожежі в будинку прем'єр-міністра Стармера

Поліція Великої Британії заарештувала третього чоловіка, підозрюваного у серії підпалів на півночі Лондона, в тому числі пожежі в будинку, що належить прем'єр-міністру Кіру Стармеру. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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"Британська поліція заарештувала третього фігуранта розслідування серії підпалів на півночі Лондона, в тому числі пожежі в будинку, що належить прем'єр-міністру Кіру Стармеру. 34-річний чоловік був заарештований у понеділок вранці в Челсі, на південному заході Лондона, за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром поставити під загрозу життя", - пише видання.

Видання зазначає, що двоє інших чоловіків - 21-річний громадянин України Роман Лавринович і 26-річний чоловік, ім'я якого не називається, - також були заарештовані раніше.

Нагадаємо

Британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки. Чоловіка затримали та заарештували 13 травня.