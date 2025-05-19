Британская полиция арестовала третьего мужчину, подозреваемого в пожаре в доме премьер-министра Стармера

Полиция Великобритании арестовала третьего мужчину, подозреваемого в серии поджогов на севере Лондона, в том числе пожара в доме, принадлежащем премьер-министру Киру Стармеру. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

"Британская полиция арестовала третьего фигуранта расследования серии поджогов на севере Лондона, в том числе пожара в доме, принадлежащем премьер-министру Киру Стармеру. 34-летний мужчина был арестован в понедельник утром в Челси, на юго-западе Лондона, по подозрению в сговоре с целью совершения поджога с намерением поставить под угрозу жизнь", - пишет издание.

Издание отмечает, что двое других мужчин - 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 26-летний мужчина, имя которого не называется, - также были арестованы ранее.

Напомним

Британские правоохранители выдвинули обвинения 21-летнему украинцу по подозрению в поджоге двух домов премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и автомобиля. Мужчину задержали и арестовали 13 мая.