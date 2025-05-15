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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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21-річного українця підозрюють у підпалі будинку Кіра Стармера в Британії

Київ • УНН

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У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому закидають спробу підпалу двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки. Про це повідомила поліція Лондона.

21-річного українця підозрюють у підпалі будинку Кіра Стармера в Британії

Британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки. Чоловіка затримали та заарештували 13 травня. Про це інформує УНН з посиланням на BBC та Sky News.

Деталі

Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.

Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання під вартою. Він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня

- повідомили в поліції.

За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків. 

Внаслідок підпалів ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків. Розслідуванням займається контртерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Нагадаємо

12 травня вночі сталася пожежа в будинку, що належить британському прем'єру Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, пошкоджено вхід, ніхто не постраждав.

13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра Кіра Стармера. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з посадовцем.

У США підпалили будинок губернатора Пенсильванії: підозрюваного затримали14.04.25, 09:12 • 3881 перегляд

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