21-річного українця підозрюють у підпалі будинку Кіра Стармера в Британії

Британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки. Чоловіка затримали та заарештували 13 травня. Про це інформує УНН з посиланням на BBC та Sky News.

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Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.

Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання під вартою. Він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня - повідомили в поліції.

За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Внаслідок підпалів ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків. Розслідуванням займається контртерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.

Нагадаємо

12 травня вночі сталася пожежа в будинку, що належить британському прем'єру Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, пошкоджено вхід, ніхто не постраждав.

13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра Кіра Стармера. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з посадовцем.

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