21-річного українця підозрюють у підпалі будинку Кіра Стармера в Британії
Київ • УНН
У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому закидають спробу підпалу двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки. Про це повідомила поліція Лондона.
Британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки. Чоловіка затримали та заарештували 13 травня. Про це інформує УНН з посиланням на BBC та Sky News.
Деталі
Українцю Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.
Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання під вартою. Він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня
За версією слідства, Лавринович підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром, і який зараз здають в оренду. Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.
Внаслідок підпалів ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків. Розслідуванням займається контртерористичний підрозділ лондонської поліції, адже напади повʼязані з публічною особою високого рівня.
Нагадаємо
12 травня вночі сталася пожежа в будинку, що належить британському прем'єру Кіру Стармеру, в районі Кентіш-Таун. Пожежу загасили, пошкоджено вхід, ніхто не постраждав.
13 травня у Лондоні затримали 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі будинку британського прем'єра Кіра Стармера. Також розслідуються інші інциденти, пов'язані з посадовцем.
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