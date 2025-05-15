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21-летнего украинца подозревают в поджоге дома Кира Стармера в Британии

Киев • УНН

 • 4164 просмотра

В Великобритании 13 мая задержали 21-летнего гражданина Украины, которому предъявляют обвинение в попытке поджога двух домов премьера страны Кира Стармера и автомобиля. Об этом сообщила полиция Лондона.

21-летнего украинца подозревают в поджоге дома Кира Стармера в Британии

Британские правоохранители выдвинули обвинения 21-летнему украинцу по подозрению в поджоге двух домов премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и автомобиля. Мужчину задержали и арестовали 13 мая. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC и Sky News.

Детали

Украинцу Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.

Лавринович был арестован утром 13 мая и остается под стражей после получения ордера на продление срока содержания под стражей. Он должен появиться в Вестминстерском магистратском суде в пятницу, 16 мая

- сообщили в полиции.

По версии следствия, Лавринович поджег автомобиль в Кентиш-Тауне на севере Лондона, частный дом Стармера на той же улице и еще один дом, где Стармер жил до того, как стал премьером, и который сейчас сдают в аренду. Никто не пострадал, но повреждены входные двери одного из домов. 

В результате поджогов никто не пострадал, но повреждены входные двери одного из домов. Расследованием занимается контртеррористическое подразделение лондонской полиции, ведь нападения связаны с публичным лицом высокого уровня.

Напомним

12 мая ночью произошел пожар в доме, принадлежащем британскому премьеру Киру Стармеру, в районе Кентиш-Таун. Пожар потушили, поврежден вход, никто не пострадал.

13 мая в Лондоне задержали 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома британского премьера Кира Стармера. Также расследуются другие инциденты, связанные с должностным лицом.

В США подожгли дом губернатора Пенсильвании: подозреваемого задержали14.04.25, 09:12 • 3887 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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