В інфекційній лікарні Кривого Рогу сталася пожежа: загинув чоловік

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 17270 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 103562 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 74771 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 141339 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 103656 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 250446 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 129079 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 354582 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 98039 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79494 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
6м/с
44%
744мм
Популярнi новини

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 59525 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

05:39 • 27057 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 43116 перегляди

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

06:47 • 21719 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47169 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 103562 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 109059 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 134692 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 250446 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 354582 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Подоляк

Олександр Штубб

Олексій Гончаренко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Херсон

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 47778 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 60246 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 58571 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 143434 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 146544 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Tesla Cybertruck

В інфекційній лікарні Кривого Рогу сталася пожежа: загинув чоловік

Київ • УНН

 • 588 перегляди

У Кривому Розі в Металургійному районі сталася пожежа в лікарні. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 39-річного чоловіка в коридорі діагностичного відділення.

В інфекційній лікарні Кривого Рогу сталася пожежа: загинув чоловік

Під час ліквідації пожежі в одному з медичних закладів Кривого Рогу виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Деталі

20 травня о 06:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в семиповерховій будівлі лікарні, розташованій у Металургійному районі міста Кривий Ріг. По прибуттю рятувальників до місця події було встановлено, що зайнялась палата на другому поверсі на площі 30 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили загиблого чоловіка

 - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, о 07:21 полум’я ліквідовано.

До робіт було залучено 27 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа сталася у інфекційній лікарні. Тіло 39-річного пацієнта знайшли рятувальники у коридорі діагностичного відділення.

Нагадаємо

Британська поліція затримала третього чоловіка у справі про підпал будинку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Також раніше були заарештовані 21-річний українець та 26-річний чоловік.

Раніше УНН писав, що британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки. Чоловіка затримали та заарештували 13 травня.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоКримінал та НП
Кейр Стармер
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Сполучене Королівство
Україна
Кривий Ріг
Brent
$65.39
Bitcoin
$105,298.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.15
Золото
$3,237.71
Ethereum
$2,525.49