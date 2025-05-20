В інфекційній лікарні Кривого Рогу сталася пожежа: загинув чоловік

Під час ліквідації пожежі в одному з медичних закладів Кривого Рогу виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

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20 травня о 06:41 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в семиповерховій будівлі лікарні, розташованій у Металургійному районі міста Кривий Ріг. По прибуттю рятувальників до місця події було встановлено, що зайнялась палата на другому поверсі на площі 30 кв.м. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили загиблого чоловіка - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, о 07:21 полум’я ліквідовано.

До робіт було залучено 27 рятувальників та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа сталася у інфекційній лікарні. Тіло 39-річного пацієнта знайшли рятувальники у коридорі діагностичного відділення.

Нагадаємо

Британська поліція затримала третього чоловіка у справі про підпал будинку прем'єр-міністра Кіра Стармера. Також раніше були заарештовані 21-річний українець та 26-річний чоловік.

Раніше УНН писав, що британські правоохоронці висунули обвинувачення 21-річному українцю за підозрою у підпалі двох будинків премʼєр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера та автівки. Чоловіка затримали та заарештували 13 травня.