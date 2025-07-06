В Киеве возле ТЭЦ-6 пожар – ГСЧС

В столице произошел пожар возле ТЭЦ-6, не на ней. Горят автомобили. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Детали

(Пожар – ред.) возле. Горят автомобили, но не ТЭЦ - сообщили в ГСЧС.

В сети сообщали, что якобы произошел взрыв на ТЭЦ-6.

Также распространяется информация о том, что якобы Днепровский район частично без света. Также есть кадры с густым дымом.

Напомним

Киевская ТЭЦ-6 находится на северо-восточной окраине Киева в нынешнем Деснянском районе.

Дополнение

21 мая в Белой Церкви в Киевской области на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар.