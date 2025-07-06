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В Киеве возле ТЭЦ-6 пожар – ГСЧС

Киев • УНН

 • 254 просмотра

В Киеве возле ТЭЦ-6 произошел пожар, горят автомобили. ГСЧС опровергает информацию о взрыве на ТЭЦ и частичном обесточивании Днепровского района.

В Киеве возле ТЭЦ-6 пожар – ГСЧС

В столице произошел пожар возле ТЭЦ-6, не на ней. Горят автомобили. Об этом журналисту УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Детали

(Пожар – ред.) возле. Горят автомобили, но не ТЭЦ

- сообщили в ГСЧС.

В сети сообщали, что якобы произошел взрыв на ТЭЦ-6.

Также распространяется информация о том, что якобы Днепровский район частично без света. Также есть кадры с густым дымом.

Напомним

Киевская ТЭЦ-6 находится на северо-восточной окраине Киева в нынешнем Деснянском районе.

Дополнение

21 мая в Белой Церкви в Киевской области на территории недействующей градирни Белоцерковской ТЭЦ возник пожар.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевПроисшествия
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Белая Церковь
Киев
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