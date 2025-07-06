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Вибух біля ТЕЦ-6: стала відома причина інциденту

Київ • УНН

 • 289 перегляди

Начальник Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив, що вибух біля ТЕЦ-6 стався через коротке замикання проводки у вагончику охоронця, що призвело до займання цистерни з мастилом. Пожежа не пов'язана з роботою ТЕЦ.

Вибух біля ТЕЦ-6: стала відома причина інциденту

Начальник Деснянської районної адміністрації у Києві Максим Бахматов назвав причину вибуху біля ТЕЦ у неділю, 6 липня. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

За його словами, на вулиці Пухівській, 1а вибухнула цистерна з мастилом. Причиною стало коротке замикання проводки у вагончику охоронця. Під час гасіння полум’я вогонь перекинувся на ємність із мастилом.

Увага, на ТЕЦ 6 не "прильот". В напрямку Броварів візуально спостерігалося сильне задимлення потім вибух

– написав Бахматов.

Нагадаємо

У неділю, 6 липня, в Києві біля ТЕЦ-6 сталась пожежа. ТЕЦ знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що вибух не має жодного стосунку до ТЕЦ. Те саме повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Також УНН повідомляв, що електропостачання на лівому березі Києва відновлено після вибуху.

Євген Устименко

Євген Устименко

КиївПодії
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