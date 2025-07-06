На лівому березі повернули світло. Київтеплоенерго заявляє, що загрози енергопостачання Києва немає
Київ • УНН
Електропостачання на лівому березі Києва відновлено після вибуху, що стався не на ТЕЦ-6. "Київтеплоенерго" підтвердило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а інцидент стався на підприємстві за її територією.
Загрози для енергопостачання Києва немає, адже вибух стався не на ТЕЦ-6. На лівому березі повернули світло. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Київтеплоенерго" та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Деталі
Електропостачання відновлено
КП "Київтеплоенерго" повідомляло, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі.
Загрози енергопостачання Києва немає. У ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6. Київтеплоенерго інформує, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає
Також зазначається, що на підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби.
Контекст
Мер Києва заявляв, що у Києві попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Пожежа до ТЕЦ-6 не має відношення.
Ткаченко повідомляв, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.
Додамо
Київська ТЕЦ-6 знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.