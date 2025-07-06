На лівому березі повернули світло. Київтеплоенерго заявляє, що загрози енергопостачання Києва немає

Загрози для енергопостачання Києва немає, адже вибух стався не на ТЕЦ-6. На лівому березі повернули світло. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Київтеплоенерго" та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Деталі

Електропостачання відновлено - написав Ткаченко.

КП "Київтеплоенерго" повідомляло, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі.

Загрози енергопостачання Києва немає. У ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6. Київтеплоенерго інформує, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає - заявили в «Київтеплоенерго».

Також зазначається, що на підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби.

Контекст

Мер Києва заявляв, що у Києві попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Пожежа до ТЕЦ-6 не має відношення.

Ткаченко повідомляв, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

Додамо

Київська ТЕЦ-6 знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.