До ТЕЦ-6 не має відношення: Кличко пояснив, що вибухнуло

У Києві попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає - написав Кличко.

Він наголосив, що екстрені служби на місці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності, пожежу локалізовано, додав він.

Доповнення

Журналісту УНН в ДСНС Києва повідомили, що у столиці сталась пожежа біля ТЕЦ-6, а не на ній.

В мережі повідомляли, що нібито стався вибух на ТЕЦ-6.

Київська ТЕЦ-6 знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.