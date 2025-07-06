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До ТЕЦ-6 не має відношення: Кличко пояснив, що вибухнуло

Київ • УНН

 • 566 перегляди

У Києві вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Постраждалих немає, екстрені служби працюють на місці події.

До ТЕЦ-6 не має відношення: Кличко пояснив, що вибухнуло

У Києві попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає

- написав Кличко.

Він наголосив, що екстрені служби на місці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності, пожежу локалізовано, додав він.

Доповнення

Журналісту УНН в ДСНС Києва повідомили, що у столиці сталась пожежа біля ТЕЦ-6, а не на ній.

В мережі повідомляли, що нібито стався вибух на ТЕЦ-6.

Київська ТЕЦ-6 знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.

Євген Устименко

Євген Устименко

КиївПодії
Віталій Кличко
Київ
Tesla
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