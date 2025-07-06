До ТЕЦ-6 не має відношення: Кличко пояснив, що вибухнуло
Київ • УНН
У Києві вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Постраждалих немає, екстрені служби працюють на місці події.
У Києві попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ-6. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає
Він наголосив, що екстрені служби на місці.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.
Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності, пожежу локалізовано, додав він.
Доповнення
Журналісту УНН в ДСНС Києва повідомили, що у столиці сталась пожежа біля ТЕЦ-6, а не на ній.
В мережі повідомляли, що нібито стався вибух на ТЕЦ-6.
Київська ТЕЦ-6 знаходиться на північно-східній околиці Києва у нинішньому Деснянському районі.