К ТЭЦ-6 не имеет отношения: Кличко объяснил, что взорвалось
Киев • УНН
В Киеве взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия.
В Киеве предварительно взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Взрыв, о котором сейчас пишут Telegram-каналы, к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет
Он подчеркнул, что экстренные службы на месте.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.
Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, пожар локализован, добавил он.
Дополнение
Журналисту УНН в ГСЧС Киева сообщили, что в столице произошел пожар возле ТЭЦ-6, а не на ней.
В сети сообщали, что якобы произошел взрыв на ТЭЦ-6.
Киевская ТЭЦ-6 находится на северо-восточной окраине Киева в нынешнем Деснянском районе.