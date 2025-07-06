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К ТЭЦ-6 не имеет отношения: Кличко объяснил, что взорвалось

Киев • УНН

 • 63 просмотра

В Киеве взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия.

К ТЭЦ-6 не имеет отношения: Кличко объяснил, что взорвалось

В Киеве предварительно взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Взрыв, о котором сейчас пишут Telegram-каналы, к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет

- написал Кличко.

Он подчеркнул, что экстренные службы на месте.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, пожар локализован, добавил он.

Дополнение

Журналисту УНН в ГСЧС Киева сообщили, что в столице произошел пожар возле ТЭЦ-6, а не на ней.

В сети сообщали, что якобы произошел взрыв на ТЭЦ-6.

Киевская ТЭЦ-6 находится на северо-восточной окраине Киева в нынешнем Деснянском районе.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

КиевПроисшествия
Виталий Кличко
Киев
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