На левом берегу вернули свет. Киевтеплоэнерго заявляет, что угрозы энергоснабжению Киева нет

Угрозы энергоснабжению Киева нет, ведь взрыв произошел не на ТЭЦ-6. На левом берегу вернули свет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Детали

Электроснабжение восстановлено - написал Ткаченко.

КП "Киевтеплоэнерго" сообщало, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме.

Угрозы энергоснабжению Киева нет. В СМИ распространяется информация о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6. Киевтеплоэнерго информирует, что инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6. Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет - заявили в «Киевтеплоэнерго».

Также отмечается, что на предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы.

Контекст

Мэр Киева заявлял, что в Киеве предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6. Пожар к ТЭЦ-6 не имеет отношения.

Ткаченко сообщал, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

Добавим

Киевская ТЭЦ-6 находится на северо-восточной окраине Киева в нынешнем Деснянском районе.