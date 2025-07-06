На левом берегу вернули свет. Киевтеплоэнерго заявляет, что угрозы энергоснабжению Киева нет
Киев • УНН
Электроснабжение на левом берегу Киева восстановлено после взрыва, произошедшего не на ТЭЦ-6. "Киевтеплоэнерго" подтвердило, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, а инцидент произошел на предприятии за ее территорией.
Угрозы энергоснабжению Киева нет, ведь взрыв произошел не на ТЭЦ-6. На левом берегу вернули свет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Детали
Электроснабжение восстановлено
КП "Киевтеплоэнерго" сообщало, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме.
Угрозы энергоснабжению Киева нет. В СМИ распространяется информация о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6. Киевтеплоэнерго информирует, что инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6. Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет
Также отмечается, что на предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы.
Контекст
Мэр Киева заявлял, что в Киеве предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ-6. Пожар к ТЭЦ-6 не имеет отношения.
Ткаченко сообщал, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.
Добавим
Киевская ТЭЦ-6 находится на северо-восточной окраине Киева в нынешнем Деснянском районе.