В июне пытались уволить Буданова, но он сохранил должность - The Economist

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 20230 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 75503 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 91168 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 186738 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 321747 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 347864 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 140159 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 116258 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 127044 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 195063 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
0м/с
51%
748мм
Популярные новости
В МИД объяснили, почему Трамп избегает прямого ответа о продаже оружия Украине6 июля, 09:36 • 36031 просмотра
Разговор Зеленского и Трампа: Келлог раскрыл подробности6 июля, 12:52 • 40794 просмотра
Мобилизация женщин: в СНБО сделали заявление6 июля, 13:24 • 34092 просмотра
Сырский доложил Президенту о защите от дальнобойных ударов рф13:37 • 19742 просмотра
Сын до смерти избил отца в Днепре: детали преступления15:27 • 3255 просмотра
публикации
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 128058 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 321749 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 347864 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 208204 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 210341 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Александр Сырский
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Кременчуг
Харьков
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 186739 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 67816 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 189548 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 216379 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 185772 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
ИРИС-Т
Facebook
Шахед-136

В июне пытались уволить Буданова, но он сохранил должность - The Economist

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пытался уволить Кирилла Буданова с должности главы ГУР, что было девятой попыткой. Также он мог стоять за продвижением коррупционного дела против министра Алексея Чернышова и вероятным назначением Юлии Свириденко на должность премьер-министра, по данным The Economist.

В июне пытались уволить Буданова, но он сохранил должность - The Economist

Глава Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак пытался уволить главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Также он может стоять за продвижением коррупционного дела против министра Алексея Чернышова и вероятным назначением Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра. Об этом информирует издание The Economist со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во властных кругах длительное время обсуждалась возможность ротаций на ключевых должностях в секторе безопасности.

Источники, близкие к Ермаку, называют генерала непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину. По словам инсайдера, 90% сотрудников офиса президента считают Буданова сумасшедшим, а остальные 10% - гением. В то же время союзники начальника ГУР говорят, что он убежденный государственник и один из немногих, кто может сказать президенту горькую правду

- говорится в сообщении.

Как пишет The Economist, июньская попытка снять Буданова с должности была уже девятой. Однако главе ГУР удалось избежать отставки.

По данным издания, причиной этому могла быть и поддержка международных партнеров Украины, в частности США. Источники предполагают, что именно предупреждение со стороны Белого дома могло стать фактором, который удержал ситуацию от радикальных изменений.

Кроме того, издание сообщает, что Ермак использовал свое влияние, сознательно позволив продвигаться коррупционному делу против вице-премьера — министра национальной единства Алексея Чернышова.

ВАКС рассмотрит апелляции по мере пресечения вице-премьеру Чернышову: озвучена дата03.07.25, 15:23 • 1289 просмотров

Все якобы из-за того, что Чернышов пытался выдвинуть себя как альтернативный канал для контактов с США. Еще одна причина заключалась в том, что его отставка поспособствует продвижению вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, связанной с главой ОП.

"Очередной вброс": Буданов прокомментировал слухи о его отставке29.11.24, 10:55 • 15693 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Алексей Чернышов
Юлия Свириденко
The Economist
Белый дом
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9