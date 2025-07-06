В июне пытались уволить Буданова, но он сохранил должность - The Economist

Глава Офиса Президента (ОП) Андрей Ермак пытался уволить главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Также он может стоять за продвижением коррупционного дела против министра Алексея Чернышова и вероятным назначением Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра. Об этом информирует издание The Economist со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во властных кругах длительное время обсуждалась возможность ротаций на ключевых должностях в секторе безопасности.

Источники, близкие к Ермаку, называют генерала непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину. По словам инсайдера, 90% сотрудников офиса президента считают Буданова сумасшедшим, а остальные 10% - гением. В то же время союзники начальника ГУР говорят, что он убежденный государственник и один из немногих, кто может сказать президенту горькую правду - говорится в сообщении.

Как пишет The Economist, июньская попытка снять Буданова с должности была уже девятой. Однако главе ГУР удалось избежать отставки.

По данным издания, причиной этому могла быть и поддержка международных партнеров Украины, в частности США. Источники предполагают, что именно предупреждение со стороны Белого дома могло стать фактором, который удержал ситуацию от радикальных изменений.

Кроме того, издание сообщает, что Ермак использовал свое влияние, сознательно позволив продвигаться коррупционному делу против вице-премьера — министра национальной единства Алексея Чернышова.

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Все якобы из-за того, что Чернышов пытался выдвинуть себя как альтернативный канал для контактов с США. Еще одна причина заключалась в том, что его отставка поспособствует продвижению вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, связанной с главой ОП.

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