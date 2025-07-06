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У червні намагалися звільнити Буданова, але він зберіг посаду - The Economist

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак намагався звільнити Кирила Буданова з посади очільника ГУР, що було дев'ятою спробою. Також він міг стояти за просуванням корупційної справи проти міністра Олексія Чернишова та ймовірним призначенням Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки, за даними The Economist.

У червні намагалися звільнити Буданова, але він зберіг посаду - The Economist

Очільник Офісу Президента (ОП) Андрій Єрмак намагався звільнити очільника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова. Також він може стояти за просуванням корупційної справи проти міністра Олексія Чернишова та ймовірним призначенням Юлії Свириденко на посаду нової прем’єр-міністерки. Про це інформує видання The Economist із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у владних колах тривалий час обговорювалася можливість ротацій на ключових посадах у секторі безпеки.

Джерела, близькі до Єрмака, називають генерала непередбачуваним революціонером, який будує власну політичну машину. За словами інсайдера, 90% працівників офісу президента вважають Буданова божевільним, а інші 10% - генієм. Водночас союзники начальника ГУР кажуть, що він переконаний державник і один з небагатьох, хто може сказати президенту гірку правду 

- йдеться у дописі.

Як пише The Economist, червнева спроба зняти Буданова з посади була уже дев’ятою. Однак очільнику ГУР вдалося уникнути відставки.

За даними видання, причиною цьому могла бути і підтримка міжнародних партнерів України, зокрема США. Джерела припускають, що саме попередження з боку Білого дому могло стати фактором, який утримав ситуацію від радикальних змін.

Крім того, видання повідомляє, що Єрмак використав свій вплив, свідомо дозволивши просуватися корупційній справі проти віцепрем’єра — міністра національної єдності Олексія Чернишова. 

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Усе нібито через те, що Чернишов намагався висунути себе як альтернативний канал для контактів зі США. Ще одна причина полягала в тому, що його відставка посприяє просуванню віцепрем’єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, пов’язаної з головою ОП. 

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Чернишов Олексій Михайлович
Юлія Свириденко
Економіст (журнал)
Білий дім
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
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