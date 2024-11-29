"Очередной вброс": Буданов прокомментировал слухи о его отставке

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал информацию о своем возможном увольнении "очередным вбросом" с целью дестабилизации. Он также заверил, что имеет нормальные рабочие отношения с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом Буданов сказал в комментарии BBC Украина, передает УНН.

"Очередной вброс, уже далеко не первый", - так Буданов прокомментировал информацию, которая распространилась в СМИ на этой неделе, что президент якобы планирует заменить руководителя ГУР.

"К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного – вброс слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - считает Буданов.

Отвечая на вопрос об отношениях с офисом Президента, Буданов заверил, что "это обычный рабочий формат". "Почти ежедневно докладываю президенту по ситуации".

Контекст

Слухи о возможном увольнении Буданова начали появляться в социальных сетях и СМИ в сентябре. В октябре нардеп от" Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин ссылаясь на слова министра обороны Рустем Умеров заявлял, что вопрос замены главы ГУР Кирилла Буданова не обсуждается.

Также Президент Владимир Зеленский отрицал, что планировал освободить главу Гур Буданова.

Впрочем В конце ноября СМИ вновь сообщали, что в офисе Президента хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить "более лояльную к власти персону". Писали, что попытки освободить Буданова якобы могут активизироваться в декабре.