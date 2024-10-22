Зеленський спростував, що планував звільнити Умєрова та Буданова
Київ • УНН
Президент Зеленський заперечив плани звільнення голови ГУР Буданова та міністра оборони Умєрова. Він спростував чутки, що поширювалися в ЗМІ та соцмережах щодо змін у військовому керівництві.
Президент Володимир Зеленський заперечив, що планував звільнити голову ГУР Кирила Буданова та міністра оборони України Рустема Умєрова. Про це він повідомив на зустрічі із журналістами, передає УНН з посиланням на "Суспільне".
"Я не збирався цього робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову теж не було такого питання", - сказав Зеленський.
Доповнення
У другій половині вересня у соцмережах та ЗМІ поширювали інформацію щодо змін у військовому керівництві — нібито Зеленський планував замінити голову ГУР та міністра оборони.
В жовтні нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін посилаючись на слова міністра оборони Рустем Умеров заявляв, що питання заміни очільника ГУР Кирила Буданова не обговорюється.
Додамо
Окрім того, в Telegram-каналах 29 вересня з'явилися повідомлення про те, що нібито Михайла Федорова буде призначено на посаду міністра оборони замість Рустема Умєров.