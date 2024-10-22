Зеленский опроверг, что планировал уволить Умерова и Буданова

ukenru
Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
  •  17874 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
  •  39642 просмотра

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Эксклюзив
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
  •  73044 просмотра

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
  •  60997 просмотра

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Эксклюзив
АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
  •  58852 просмотра

АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Эксклюзив
"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
  •  69923 просмотра

"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ
  •  109753 просмотра

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  134137 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
21 октября 2024, 12:32  •  119540 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
21 октября 2024, 11:39  •  120393 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Франция подписали грантовый договор на 200 млн евро

Украина и Франция подписали грантовый договор на 200 млн евро

  •  102974 просмотра
В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок

В Сумах от атаки беспилотников погибли три человека, среди них ребенок

  •  74882 просмотра
Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

Николаевщина под обстрелами: атаки дронами и артиллерией, жертв нет

  •  63213 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  71542 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  46497 просмотра
публикации
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

  •  46497 просмотра
Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
Эксклюзив

  •  73049 просмотра
"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

  •  71542 просмотра
Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

Разгром в Киеве, сенсация в Житомире, толкотня во Львове - результат 10 тура УПЛ

  •  109754 просмотра
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

  •  134138 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

  •  61633 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  82680 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  126192 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  162409 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  111144 просмотра
Актуальное
Зеленский опроверг, что планировал уволить Умерова и Буданова

Зеленский опроверг, что планировал уволить Умерова и Буданова

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 11:53  •  3064 просмотра

Read in English

Президент Зеленский опроверг планы увольнения главы ГУР Буданова и министра обороны Умерова. Он опроверг слухи, которые распространялись в СМИ и соцсетях относительно изменений в военном руководстве.

Президент Владимир Зеленский отрицает, что планировал уволить главу ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на «Суспільне».

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову тоже не было такого вопроса», -  сказал Зеленский.

Дополнение

Во второй половине сентября в соцсетях и СМИ распространяли информацию об изменениях в военном руководстве - якобы Зеленский планировал заменить главу ГУР и министра обороны.

В октябре нардеп от «Слуги народа», заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин ссылаясь на слова министра обороны Рустем Умеров заявлял, что вопрос замены главы ГУР Кирилла Буданова не обсуждается.

Добавим

Кроме того, в Telegram-каналах 29 сентября появились сообщения о том, что якобы Михаил Федоров будет назначен на должность министра обороны вместо Рустема Умерова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
sluga-narodaСлуга народа
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
kyrylo-budanovКирилл Буданов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский