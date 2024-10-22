Зеленский опроверг, что планировал уволить Умерова и Буданова

Президент Владимир Зеленский отрицает, что планировал уволить главу ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на «Суспільне».

«Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову тоже не было такого вопроса», - сказал Зеленский.

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Во второй половине сентября в соцсетях и СМИ распространяли информацию об изменениях в военном руководстве - якобы Зеленский планировал заменить главу ГУР и министра обороны.

В октябре нардеп от «Слуги народа», заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин ссылаясь на слова министра обороны Рустем Умеров заявлял, что вопрос замены главы ГУР Кирилла Буданова не обсуждается.

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Кроме того, в Telegram-каналах 29 сентября появились сообщения о том, что якобы Михаил Федоров будет назначен на должность министра обороны вместо Рустема Умерова.