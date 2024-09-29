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Федоров перейде до Міноборони? У Мінцифрі не коментують можливі кадрові зміни

Київ • УНН

 • 30671 перегляди

Мінцифри відмовилося коментувати повідомлення про можливе призначення Михайла Федорова міністром оборони. Також з'явилися інформація про можливу заміну Кирила Буданова на посаді голови ГУР.

У Мінцифрі заявили, що не коментують заяви анонімних телеграм-каналів. Йдеться про повідомлення про те, що нібито Михайло Федоров, який нині обіймає посаду віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації,  стане міністром оборони, пише УНН.

На прохання прокоментувати повідомлення каналу  щодо призначення Михайла Федорова в Міноборони, в Мінцифрі відповіли журналісту УНН: "Заяви анонімних телеграм-каналів не коментуємо".

Контекст

В  Telegram-каналах сьогодні, 29 вересня з'явилися повідомлення про те, що нібито Михайла Федорова буде призначено на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова.  Також повідомлялося, що нібито звільнять голову ГУР Кирила Буданова. На його місце має прийти Олег Іващенко, який зараз очолює Службу зовнішньої розвідки.

Наразі повідомлення про зміни видалені з Telegram-каналу "Джокер", що був першоджерелом. Водночас, інформація продовжує розповсюджуватися.

Додамо

NV з посиланням на поінформоване джерело у силових структурах повідомляє, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов справді може ближчим часом залишити свою посаду, імовірно, вже обрали його наступника.

За припущенням джерела, новим керівником ГУР дійсно може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови Служби зовнішньої розвідки України.

Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни.

Останні декілька тижнів у політикумі обговорюють імовірність зняття Буданова з посади. Як припускав нардеп Сергій Рахманін, це пов’язано з тим, що у глави ГУР не складаються стосунки з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
mykhailo-fedorovМихайло Федоров
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
andrii-yermakАндрій Єрмак
kyrylo-budanovКирило Буданов

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