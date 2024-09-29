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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федоров перейдет в Минобороны? В Минцифре не комментируют возможные кадровые изменения

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29 сентября 2024, 13:55  •  6999 просмотра

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Минцифры отказалось комментировать сообщения о возможном назначении Михаила Федорова министром обороны. Также появились информация о возможной замене Кирилла Буданова на должности главы ГУР.

В Минцифре заявили, что не комментируют заявления анонимных телеграм-каналов. Речь идет о сообщениях о том, что якобы Михаил Федоров, который сейчас занимает должность вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации, станет министром обороны, пишет УНН.

На просьбу прокомментировать сообщение канала  относительно назначения Михаила Федорова в Минобороны, в Минцифре ответили журналисту УНН: "Заявления анонимных телеграм-каналов не комментируем".

Контекст

В  Telegram-каналах сегодня, 29 сентября появились сообщения о том, что якобы Михаил Федоров будет назначен на должность министра обороны вместо Рустема Умерова.  Также сообщалось, что якобы уволят главу ГУР Кирилла Буданова. На его место должен прийти Олег Иващенко, который сейчас возглавляет Службу внешней разведки.

Сейчас сообщения об изменениях удалены из Telegram-канала "Джокер", который был первоисточником. В то же время, информация продолжает распространяться.

Добавим

NV со ссылкой на информированный источник в силовых структурах сообщает, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов действительно может в ближайшее время покинуть свой пост, вероятно, уже выбрали его преемника.

По предположению источника, новым руководителем ГУР действительно может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины.

В то же время он опроверг информацию некоторых телеграм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну.

Последние несколько недель в политикуме обсуждают вероятность снятия Буданова с должности. Как предполагал нардеп Сергей Рахманин, это связано с тем, что у главы ГУР не складываются отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
kyrylo-budanovКирилл Буданов