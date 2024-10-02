На сьогодні питання заміни Буданова не обговорюється – нардеп

На сьогодні питання заміни очільника ГУР Кирила Буданова не обговорюється. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін посилаючись на слова міністра оборони Рустем Умеров, передає УНН.

Мисягін написав, що 1 жовтня проходило засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на якому був присутній Міністр оборони Рустем Умеров.

На засіданні був присутній Міністр оборони Рустем Умеров, і його попросили прокоментувати новини, які з'являються в інформаційному просторі щодо заміни глави ГУР України Кирила Буданова. На що шановний міністр відповів, що на сьогодні це питання не обговорюється - написав Мисягін у Telegram.

Доповнення

В Telegram-каналах 29 вересня з'явилися повідомлення про те, що нібито Михайла Федорова буде призначено на посаду міністра оборони замість Рустема Умєрова. Також повідомлялося, що нібито звільнять голову ГУР Кирила Буданова. На його місце має прийти Олег Іващенко, який зараз очолює Службу зовнішньої розвідки.

Додамо

NV з посиланням на поінформоване джерело у силових структурах повідомляло, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов справді може незабаром залишити свою посаду, імовірно, вже обрали його наступника.

За припущенням джерела, новим керівником ГУР дійсно може стати 55-річний Олег Іващенко, який нині обіймає посаду голови Служби зовнішньої розвідки України.

Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни.

Останні декілька тижнів у політикумі обговорюють імовірність зняття Буданова з посади. Як припускав нардеп Сергій Рахманін, це пов’язано з тим, що у глави ГУР не складаються стосунки з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.