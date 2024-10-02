На сегодня вопрос замены Буданова не обсуждается - нардеп

На сегодня вопрос замены главы ГУР Кирилла Буданова не обсуждается. Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа», заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин ссылаясь на слова министра обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Мысягин написал, что 1 октября проходило заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на котором присутствовал Министр обороны Рустем Умеров.

На заседании присутствовал Министр обороны Рустем Умеров, и его попросили прокомментировать новости, которые появляются в информационном пространстве относительно замены главы ГУР Украины Кирилла Буданова. На что уважаемый министр ответил, что на сегодня этот вопрос не обсуждается - написал Мысягин в Telegram.

Дополнение

В Telegram-каналах 29 сентября появились сообщения о том, что якобы Михаил Федоров будет назначен на должность министра обороны вместо Рустема Умерова. Также сообщалось, что якобы уволят главу ГУР Кирилла Буданова. На его место должен прийти Олег Иващенко, который сейчас возглавляет Службу внешней разведки.

Добавим

NV со ссылкой на информированный источник в силовых структурах сообщало, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов действительно может вскоре покинуть свой пост, вероятно, уже выбрали его преемника.

По предположению источника, новым руководителем ГУР действительно может стать 55-летний Олег Иващенко, который сейчас занимает должность главы Службы внешней разведки Украины.

В то же время он опроверг информацию некоторых телеграм-каналов об отправке нынешнего главы ГУР послом в зарубежную страну.

Последние несколько недель в политикуме обсуждают вероятность снятия Буданова с должности. Как предполагал нардеп Сергей Рахманин, это связано с тем, что у главы ГУР не складываются отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.