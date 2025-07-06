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Украина запросила у Германии новую партию ПВО и бронетехники: стала известна сумма

Киев • УНН

 • 25 просмотра

Германия получила от Украины крупный запрос на военную помощь, включающий ПВО, защищенную технику и средства РЭБ. Общая стоимость запроса составляет миллиард евро, но правительство Германии не подтверждает его существование.

Украина запросила у Германии новую партию ПВО и бронетехники: стала известна сумма

Германия получила от Украины крупный запрос на поставку военной помощи, который включает в себя ПВО, защищенную технику и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как отмечает издание, в перечне указана следующая военная помощь:

  • 4 современные ракетные установки IRIS-T;
    • 1500 управляемых ракет для системы IRIS-T SLM (средняя дальность);
      • 500 управляемых ракет для системы IRIS-T SLS (малая дальность);
        • 200 000 зенитных снарядов калибра 40 мм - для борьбы с российскими дронами;
          • 1000 бронированных автомобилей с противоминной защитой;
            • 200 гусеничных машин различных модификаций;
              • 30 бронированных машин разминирования;
                • от 20 до 30 инженерных бронированных машин WiSENT;
                  • 200 внедорожников для перевозки спецподразделений;
                    • 1000 GPS-глушителей для подавления наведения вражеских дронов;
                      • 200 мобильных радаров для наземного наблюдения и обнаружения целей.

                        По данным Bild, общая стоимость составляет миллиард евро. В то же время федеральное правительство Германии не подтверждает существование данного списка. Там ссылаются на вопросы безопасности, которые не позволяют раскрывать чувствительную информацию.

                        Напомним

                        Ранее УНН со ссылкой на Bild сообщал, что Украине, вероятно, хватит оружия от союзников до конца лета, а в худшем случае, зенитные ракеты для систем Patriot могут закончиться за неделю-две.

                        Евгений Устименко

                        Евгений Устименко

                        политикаНовости Мира
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                        MIM-104 Patriot
                        ИРИС-Т
                        Германия
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