Україна запросила у Німеччини нову партію ППО та бронетехніки: стала відома сума

Німеччина отримала від України великий запит на постачання військової допомоги, який включає в себе ППО, захищену техніку та засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Як зазначає видання, у переліку вказані наступна військова допомога:

4 сучасні ракетні установки IRIS-T;

1500 керованих ракет для системи IRIS-T SLM (середня дальність);

500 керованих ракет для системи IRIS-T SLS (мала дальність);

200 000 зенітних снарядів калібру 40 мм - для боротьби з російськими дронами;

1000 броньованих автомобілів із протимінним захистом;

200 гусеничних машин різних модифікацій;

30 броньованих машин розмінування;

від 20 до 30 інженерних броньованих машин WiSENT;

200 позашляховиків для перевезення спецпідрозділів;

1000 GPS-глушників для придушення наведення ворожих дронів;

200 мобільних радарів для наземного спостереження і виявлення цілей.

За даними Bild, загальна вартість становить мільярд євро. Водночас федеральний уряд Німеччини не підтверджує існування даного списку. Там посилаються на питання безпеки, які не дозволяють розкривати чутливу інформацію.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Bild повідомляв, що Україні, ймовірно, вистачить зброї від союзників до кінця літа, а в гіршому випадку, зенітні ракети для систем Patriot можуть закінчитися за тиждень-два.