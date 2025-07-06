Україна запросила у Німеччини нову партію ППО та бронетехніки: стала відома сума

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
12:18 • 16286 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 62434 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 80331 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 169921 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 302460 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 334157 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 137160 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 115621 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 126587 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 194892 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
49%
748мм
Популярнi новини
"Я не знаю": Трамп про те, чи зможе він припинити війну проти України6 липня, 09:04 • 6897 перегляди
В МЗС пояснили, чому Трамп уникає прямої відповіді щодо продажу зброї Україні6 липня, 09:36 • 26959 перегляди
Розмова Зеленського і Трампа: Келлог розкрив подробиці12:52 • 31479 перегляди
Мобілізація жінок: в РНБО зробили заяву13:24 • 24750 перегляди
Сирський доповів Президенту щодо захисту від далекобійних ударів рф13:37 • 9707 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 118221 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 302460 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 334157 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 198895 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 198009 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 169921 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 62574 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 184646 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 211761 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 181552 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

Україна запросила у Німеччини нову партію ППО та бронетехніки: стала відома сума

Київ • УНН

 • 71 перегляди

Німеччина отримала від України великий запит на військову допомогу, що включає ППО, захищену техніку та засоби РЕБ. Загальна вартість запиту становить мільярд євро, але уряд Німеччини не підтверджує його існування.

Україна запросила у Німеччини нову партію ППО та бронетехніки: стала відома сума

Німеччина отримала від України великий запит на постачання військової допомоги, який включає в себе ППО, захищену техніку та засоби радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

Як зазначає видання, у переліку вказані наступна військова допомога:

  • 4 сучасні ракетні установки IRIS-T;
    • 1500 керованих ракет для системи IRIS-T SLM (середня дальність);
      • 500 керованих ракет для системи IRIS-T SLS (мала дальність);
        • 200 000 зенітних снарядів калібру 40 мм - для боротьби з російськими дронами;
          • 1000 броньованих автомобілів із протимінним захистом;
            • 200 гусеничних машин різних модифікацій;
              • 30 броньованих машин розмінування;
                • від 20 до 30 інженерних броньованих машин WiSENT;
                  • 200 позашляховиків для перевезення спецпідрозділів;
                    • 1000 GPS-глушників для придушення наведення ворожих дронів;
                      • 200 мобільних радарів для наземного спостереження і виявлення цілей.

                        За даними Bild, загальна вартість становить мільярд євро. Водночас федеральний уряд Німеччини не підтверджує існування даного списку. Там посилаються на питання безпеки, які не дозволяють розкривати чутливу інформацію.

                        Нагадаємо

                        Раніше УНН з посиланням на Bild повідомляв, що Україні, ймовірно, вистачить зброї від союзників до кінця літа, а в гіршому випадку, зенітні ракети для систем Patriot можуть закінчитися за тиждень-два.

                        Євген Устименко

                        Євген Устименко

                        ПолітикаНовини Світу
                        Bild
                        MIM-104 Patriot
                        IRIS-T
                        Німеччина
                        Україна
                        Tesla
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        S&P 500
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Brent Oil
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gold
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        ,
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        Gas TTF
                        $
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        .
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9
                        0
                        0
                        1
                        2
                        3
                        4
                        5
                        6
                        7
                        8
                        9