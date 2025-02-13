Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана - WSJ
Киев • УНН
Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в течение 2025 года. По данным разведки США, для проведения операции может потребоваться поддержка американских военных.
В течение 2025 года Израиль взвешивает возможность нанесения серьезных ударов по ядерным объектам Ирана. Иерусалим пытается использовать свое преимущество после недавних неудач Тегерана. Об этом сообщает The World Street Journal, пишет УНН.
Детали
Издание сослалось на анализ разведывательных данных, который был в последний месяц пребывания на посту президента США Джо Байдена.
Ссылаясь на знакомых с анализом чиновников, издание отмечает, что в первые дни работы администрации Трампа американские спецслужбы подготовили еще один отчет, в котором пришли к аналогичному выводу.
Двое американских чиновников отметили, что президент США Дональд Трамп более вероятно, чем Байден, поддержит такие удары. По словам американских военных, атаки, скорее всего, потребуют поддержки и вооружения со стороны США.
Кроме того, Трамп опасается, что у него сужается окно для предотвращения создания Ираном атомной бомбы.
Напомним
Дональд Трамп заявил о желании подписатьновое ядерное соглашение с Ираном, которое позволит стране мирно развиваться без ядерного оружия. В 2018 году США уже выходили из подобного соглашения, подписанного Обамой в 2015 году.