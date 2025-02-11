Ізраїль погрожує відновити бойові дії в Газі, якщо ХАМАС не звільнить заручників

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що перемир’я в Газі буде припинене, якщо угруповання ХАМАС не звільнить заручників до полудня суботи, 15 лютого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зазначається, що Нетаньяху зробив заяву після наради з ключовими міністрами – оборони, закордонних справ та національної безпеки.

Якщо ХАМАС не поверне наших заручників до суботи, ми припинимо перемир’я, і армія відновить інтенсивні бойові дії, поки ХАМАС не буде остаточно розгромлений, - заявив Нетаньяху.

За його словами, очільники міністерств підтримали цю вимогу. Зокрема міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч після зустрічі з Нетаньяху, заявив, що в разі нового етапу війни Газа повинна бути повністю відключена від води, електроенергії та гуманітарної допомоги, а палестинці – виселені з регіону.

Як пише видання, наразі незрозуміло, чи умова Ізраїлю стосується всіх заручників, які перебувають у Газі, чи лише трьох осіб, звільнення яких очікувалося в суботу в межах чинного перемир’я.

Прем’єр-міністр також повідомив, що він наказав військовим посилити угруповання в Газі та на її околицях. Незабаром після цього ізраїльська армія оголосила про розгортання додаткових сил на півдні країни та мобілізацію резервістів.

Нагадаємо

ХАМАС відмовився від запланованого на 15 лютого обміну ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Терористи звинуватили Ізраїль у блокуванні гуманітарної допомоги та перешкоджанні поверненню жителів північної Гази.