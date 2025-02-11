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Израиль угрожает возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Израиль угрожает возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Киев  •  УНН

 • 4329 просмотра

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Нетаньяху угрожает возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников до субботы. Израиль готовит дополнительные военные силы и планирует полную блокаду региона в случае возобновления конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие в Газе будет прекращено, если группировка ХАМАС не освободит заложников до полудня субботы, 15 февраля. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Нетаньяху сделал заявление после совещания с ключевыми министрами - обороны, иностранных дел и национальной безопасности.

Если ХАМАС не вернет наших заложников до субботы, мы прекратим перемирие, и армия возобновит интенсивные боевые действия, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен,

- заявил Нетаньяху.

По его словам, руководители министерств поддержали это требование. В частности министр финансов Израиля Бецалель Смотрич после встречи с Нетаньяху, заявил, что в случае нового этапа войны Газа должна быть полностью отключена от воды, электроэнергии и гуманитарной помощи, а палестинцы - выселены из региона.

Как пишет издание, пока непонятно, касается ли условие Израиля всех заложников, находящихся в Газе, или только трех человек, освобождение которых ожидалось в субботу в рамках действующего перемирия.

Премьер-министр также сообщил, что он приказал военным усилить группировку в Газе и в ее окрестностях. Вскоре после этого израильская армия объявила о развертывании дополнительных сил на юге страны и мобилизации резервистов.

Напомним

ХАМАС отказался от запланированного на 15 февраля обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Террористы обвинили Израиль в блокировании гуманитарной помощи и препятствовании возвращению жителей северной Газы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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