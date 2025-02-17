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Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Киев  •  УНН

 • 2833 просмотра

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ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хезболлы" на территории Ливана, где были обнаружены ракетные установки и оружие. Удары были нанесены в ответ на нарушение договоренностей между странами.

Армия обороны Израиля атаковала ряд объектов группировки "Хезболла" на территории Ливана из-за нарушения условий перемирия между странами. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали

В воскресенье, 16 февраля израильская армия сообщила, что нанесла точные, основанные на разведданных удары по ряду военных объектов на территории Ливана, где располагались ракетные установки и оружие и где была обнаружена активность "Хезболлы".

"Террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в заметке.

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"ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу для государства Израиль", - отметили в армии обороны Израиля.

Напомним

Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в течение 2025 года. По данным разведки США, для проведения операции может потребоваться поддержка американских военных.

Израиль угрожает возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников11.02.25, 22:53 • 24070 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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