Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля атаковала ряд объектов группировки "Хезболла" на территории Ливана из-за нарушения условий перемирия между странами. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали

В воскресенье, 16 февраля израильская армия сообщила, что нанесла точные, основанные на разведданных удары по ряду военных объектов на территории Ливана, где располагались ракетные установки и оружие и где была обнаружена активность "Хезболлы".

"Террористическая деятельность на этих объектах является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в заметке.

"ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу для государства Израиль", - отметили в армии обороны Израиля.

Напомним

Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в течение 2025 года. По данным разведки США, для проведения операции может потребоваться поддержка американских военных.

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