Ізраїль готує "пекельний план" для Гази: що чекає на 2,2 млн людей
Київ • УНН
Уряд Ізраїлю планує посилити блокаду Сектора Газа, включаючи припинення постачання електроенергії та води. ХАМАС також готується до відновлення бойових дій, посилюючи охорону заручників.
Уряд Ізраїля планує посилити блокаду Сектора Газа в рамках того, що він назвав "пекельним планом" тиску на ХАМАС з метою подальшого звільнення заручників без виведення військ з палестинської території. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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Зазначається, що шеститижневий режим припинення вогню залишається у підвішеному стані. При цьому немає жодних ознак руху до другого етапу перемир'я, який мав розпочатися минулими вихідними.
Обидві сторони вживають заходів на випадок непередбачених обставин, щоб повернутися до воєнного стану
Так, уряд Біньяміна Нетаньяху підготувався до того, щоб вийти за межі призупинення поставок продовольства та палива для реалізації програми постійного посилення ізоляції прибережної смуги та її населення, яке складає близько 2,2 мільйона осіб.
"План передбачає припинення постачання електроенергії та залишків водопостачання, а також переміщення палестинців із північної частини Гази назад на південь, щоб прокласти шлях до потенційного відновлення повномасштабної війни", - пише видання.
Тим часом, за інформацією арабських ЗМІ, ХАМАС також готується до відновлення боїв. За їхіми даними угруповання повернулися до бойових дій, а ті, хто тримає ізраїльських заручників, відновлюють посилені заходи безпеки.
Нагадаємо
Ізраїль зупинив ввезення всіх товарів до Сектора Газа в неділю, 2 березня, та попередив про "додаткові наслідки", якщо ХАМАС не прийме нову пропозицію про продовження припинення вогню.
ХАМАС вимагає від Ізраїлю переходу до другого етапу перемир'я в Газі02.03.25, 07:48 • 34734 перегляди