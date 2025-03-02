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Ізраїль припиняє допомогу Газі, щоб тиснути на ХАМАС

Київ • УНН

 • 28983 перегляди

Ізраїль припинив постачання товарів до Сектора Газа та вимагає від ХАМАС прийняти нову пропозицію щодо припинення вогню. ХАМАС назвав це рішення "шантажем" та наполягає на виконанні попередньої угоди.

Ізраїль припиняє допомогу Газі, щоб тиснути на ХАМАС

Ізраїль зупинив ввезення всіх товарів і постачань до Сектора Газа в неділю, 2 березня, та попередив про "додаткові наслідки", якщо ХАМАС не прийме нову пропозицію про продовження припинення вогню.

Про це пише The Hill, передає УНН.  

ХАМАС звинуватив Ізраїль у спробі зривати чинну угоду про припинення вогню та заявив, що рішення припинити допомогу — це "дешевий шантаж, військовий злочин і прямий напад" на перемир’я, яке було укладено в січні після більше ніж року переговорів.

Обидві сторони не заявили, що припинення вогню завершено. Перша фаза припинення вогню, яка включала зростання гуманітарної допомоги, закінчилася в суботу.

Сторони ще не узгодили другу фазу, в якій ХАМАС мав звільнити десятки заручників в обмін на виведення ізраїльських сил та тривале припинення вогню. Ізраїльський посадовець, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що рішення про припинення допомоги було ухвалене в координації з адміністрацією Трампа.

Коментарів від США щодо пропозиції, оголошеної Ізраїлем, або рішення про припинення допомоги поки не було. З початку припинення вогню 19 січня в Газу щодня входили сотні вантажівок з гуманітарною допомогою, і наразі невідомо, який буде безпосередній вплив від припинення постачання.

Ізраїль заявив, що нова пропозиція, яку нібито передав посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф, передбачає продовження припинення вогню через Рамадан — мусульманський святий місяць посту з світанку до заходу сонця, що почався наприкінці тижня — і єврейський святковий період Песах, який закінчується 20 квітня.

За цією пропозицією ХАМАС має звільнити половину заручників у перший день і решту, коли буде досягнута угода про постійне припинення вогню, згідно з офісом прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Міністр закордонних справ Гідеон Саар сказав, що Ізраїль готовий вести переговори про наступну фазу припинення вогню, але наполягає на звільненні більшої кількості заручників під час переговорів. Він зазначив, що Ізраїль отримав додатковий лист від адміністрації Байдена, в якому йшлося, що не буде автоматичного переходу між фазами припинення вогню.

Ми виконали всі наші зобов’язання (за першою фазою) до самого останнього дня, яким був учорашній день… Наша позиція така: під час переговорів заручники повинні бути звільнені

- сказав він.

ХАМАС попередив, що будь-яка спроба затримати або скасувати угоду про припинення вогню матиме "гуманітарні наслідки" для заручників і ще раз підкреслив, що єдиний спосіб їх звільнити — це реалізація чинної угоди, яка не визначала чіткий термін для звільнення решти полонених.

ХАМАС заявив, що готовий звільнити заручників, які залишилися, усіх одразу у другій фазі, але тільки в обмін на звільнення більшої кількості палестинських в’язнів, постійне припинення вогню та виведення ізраїльських військ.

Єгипетський посадовець сказав, що ХАМАС і Єгипет не приймуть нову пропозицію, спрямовану на повернення заручників без завершення війни. Посадовець зауважив, що угода передбачала початок переговорів щодо другої фази на початку лютого.

Посадовець, який говорив анонімно, зазначив, що посередники намагаються вирішити спір. Наразі не було коментарів від Катару, який разом з Єгиптом виступає ключовим посередником у переговорах з ХАМАС.

Нагадаємо

Переговори щодо продовження угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС не досягли значного прогресу. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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