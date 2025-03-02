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Израиль прекращает помощь Газе, чтобы давить на ХАМАС

Киев • УНН

 • 28982 просмотра

Израиль прекратил поставки товаров в Сектор Газа и требует от ХАМАС принять новое предложение о прекращении огня. ХАМАС назвал это решение «шантажом» и настаивает на выполнении предыдущего соглашения.

Израиль прекращает помощь Газе, чтобы давить на ХАМАС

Израиль остановил ввоз всех товаров и поставок в Сектор Газа в воскресенье, 2 марта, и предупредил о «дополнительных последствиях», если ХАМАС не примет новое предложение о продлении прекращения огня.

Об этом пишет The Hill, передает УНН.  

ХАМАС обвинил Израиль в попытке срывать действующее соглашение о прекращении огня и заявил, что решение прекратить помощь - это «дешевый шантаж, военное преступление и прямое нападение» на перемирие, которое было заключено в январе после более чем года переговоров.

Обе стороны не заявили, что прекращение огня завершено. Первая фаза прекращения огня, которая включала рост гуманитарной помощи, закончилась в субботу.

Стороны еще не согласовали вторую фазу, в которой ХАМАС должен был освободить десятки заложников в обмен на вывод израильских сил и длительное прекращение огня. Израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что решение о прекращении помощи было принято в координации с администрацией Трампа.

Комментариев от США относительно предложения, объявленного Израилем, или решения о прекращении помощи пока не было. С начала прекращения огня 19 января в Газу ежедневно входили сотни грузовиков с гуманитарной помощью, и пока неизвестно, какое будет непосредственное влияние от прекращения поставок.

Израиль заявил, что новое предложение, которое якобы передал посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, предусматривает продление прекращения огня через Рамадан - мусульманский святой месяц поста с рассвета до заката солнца, начавшийся в конце недели - и еврейский праздничный период Песах, который заканчивается 20 апреля.

По этому предложению ХАМАС должен освободить половину заложников в первый день и остальные, когда будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, согласно офису премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Министр иностранных дел Гидеон Саар сказал, что Израиль готов вести переговоры о следующей фазе прекращения огня, но настаивает на освобождении большего количества заложников во время переговоров. Он отметил, что Израиль получил дополнительное письмо от администрации Байдена, в котором говорилось, что не будет автоматического перехода между фазами прекращения огня.

Мы выполнили все наши обязательства (по первой фазе) до самого последнего дня, которым был вчерашний день... Наша позиция такова: во время переговоров заложники должны быть освобождены

- сказал он.

ХАМАС предупредил, что любая попытка задержать или отменить соглашение о прекращении огня будет иметь «гуманитарные последствия» для заложников и еще раз подчеркнул, что единственный способ их освободить - это реализация действующего соглашения, которое не определяло четкий срок для освобождения остальных пленных.

ХАМАС заявил, что готов освободить оставшихся заложников всех сразу во второй фазе, но только в обмен на освобождение большего количества палестинских заключенных, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск.

Египетский чиновник сказал, что ХАМАС и Египет не примут новое предложение, направленное на возвращение заложников без завершения войны. Чиновник отметил, что соглашение предусматривало начало переговоров по второй фазе в начале февраля.

Чиновник, который говорил анонимно, отметил, что посредники пытаются решить спор. Пока не было комментариев от Катара, который вместе с Египтом выступает ключевым посредником в переговорах с ХАМАС.

Напомним,

Переговоры о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС не достигли значительного прогресса. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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