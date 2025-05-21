Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"
Киев • УНН
В Бильбао "Тоттенхэм" встретится с "МЮ" в финале Лиги Европы. Тренеры Постекоглу и Аморим объявили стартовые составы команд на решающий матч.
Менее чем через час в испанском Бильбао на стадионе "Эстадио Сан-Мамес" состоится финал Лиги Европы сезона-2024/25, в котором сойдутся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Главные тренеры Ангелос Постекоглу и Рубен Аморим определились со стартовыми составами своих команд, передает УНН.
Детали
Матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" начнется менее чем через час. Уже известны стартовые составы обеих команд.
"Тоттенхэм" (4-3-3): на воротах Гульельмо Викарио, в защите (слева направо) - Иенома Удоги, Мики ван де Вен, Кристиан Ромеро (капитан), Педро Порро. В полузащите - Родриго Бентанкур, Ив Биссума и Папе Сарр. В нападении - Ришарлисон, Доминик Соланке и Бреннан Джонсон.
"Манчестер Юнайтед" (3-4-3): на воротах Андре Онана, в защите - Лени Йоро, Гарри Магвайр, Люк Шоу. Латерали - Нуссаир Мазраваи, Патрик Доргу. В центре полузащиты - Каземиро и Бруно Фернандеш (капитан). В нападении - Адам Диалло, Расмус Гейлунн и Мейсон Маунт.
Обе команды уже прибыли на стадион.
"Манчестер Юнайтед" приехали поддержать бывшие игроки команды, в частности Рио Фердинанд, Рафаэль Варан, Рафаэль. Кроме того, бывших подопечных поддерживает легендарный коуч сэр Алекс Фергюсон.
Также на стадионе был замечен бывший тренер "Тоттенхэма" Гленн Ходдл, а также экс-гравеца "шпор" Сандро.
Напомним
Сегодня, 21 мая, на стадионе "Эстадио Сан-Мамес" в испанском Бильбао определится победитель Лиги Европы. В финале сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".