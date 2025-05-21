Фінал Ліги Європи: оголошено стартові склади "Тоттенгема" та "МЮ"
Київ • УНН
У Більбао "Тоттенгем" зустрінеться з "МЮ" у фіналі Ліги Європи. Тренери Постекоглу та Аморім оголосили стартові склади команд на вирішальний матч.
Менш ніж за годину в іспанському Більбао на стадіоні "Естадіо Сан-Мамес" відбудеться фінал Ліги Європи сезону-2024/25, у якому зійдуться "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед". Головні тренери Ангелос Постекоглу та Рубен Аморім визначилися зі стартовими складами своїх команд, передає УНН.
Деталі
Матч між "Тоттенгемом" та "Манчестер Юнайтед" розпочнеться менш ніж за годину. Вже відомі стартові склади обох команд.
"Тоттенгем" (4-3-3): на воротах Гульєльмо Вікаріо, у захисті (зліва на право) - Ієнома Удогі, Мікі ван де Вен, Крістіан Ромеро (капітан), Педро Порро. У півзахисті - Родріго Бентанкур, Ів Біссума та Папе Сарр. У нападі - Рішарлісон, Домінік Соланке та Бреннан Джонсон.
"Манчестер Юнайтед" (3-4-3): на воротах Андре Онана, у захисті - Лені Йоро, Гаррі Магвайр, Люк Шоу. Латералі - Нуссаїр Мазраві, Патрік Доргу. В центрі півзахисту - Каземіро та Бруно Фернандеш (капітан). В нападі - Адам Діалло, Расмус Гейлунн та Мейсон Маунт.
Обидві команди вже прибули на стадіон.
"Манчестер Юнайтед" приїхали підтримати колишні гравці команди, зокрема Ріо Фердінанд, Рафаель Варан, Рафаель. Окрім того, колишніх підопічних підтримує легендарний коуч сер Алекс Фергюсон.
Також на стадіоні було помітно колишнього тренера "Тоттенгема" Гленна Ходдла, а також ексгравеця "шпор" Сандро.
Нагадаємо
Сьогодні, 21 травня, на стадіоні "Естадіо Сан-Мамес" в іспанському Більбао визначиться переможець Ліги Європи. У фіналі зійдуться англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".