Трамп и Рамафоса заявили, что хотят увидеть конец войны в Украине
Киев • УНН
Президенты США и ЮАР выразили общее желание видеть окончание конфликта между Украиной и россией. Рамафоса подчеркнул, что ЮАР может поделиться опытом миротворчества.
Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме говорят, что хотят увидеть конец войны в Украине, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Президент Трамп заговорил о войне между Украиной и россией, имея в виду "кровавую баню" в Украине.
"Это плохая ситуация", — говорит Трамп, вспоминая, что недавно услышал о визите президента Украины Владимира Зеленского в Южную Африку.
"Мы хотели бы увидеть конец этой войны", — говорит Рамафоса, сообщая Трампу, что он поддерживает его работу по прекращению войны.
Рамафоса говорит, что южноафриканцы узнали о "мире" от Нельсона Манделы и хотят передать некоторые из этих уроков другим конфликтам по всему миру.
Напомним
Президент США Дональд Трамп начал встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который прибыл в Белый дом.
Встреча заявлена как торговое соглашение, но правительство ЮАР заявило, что "переосмысление двусторонних, экономических и торговых отношений" было особой целью визита Рамафосы в США.
Связи между двумя странами были напряженными с тех пор, как Трамп заморозил помощь ЮАР в феврале из-за обвинений в плохом обращении с ее белым меньшинством.