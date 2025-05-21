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Трамп и Рамафоса заявили, что хотят увидеть конец войны в Украине

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Президенты США и ЮАР выразили общее желание видеть окончание конфликта между Украиной и россией. Рамафоса подчеркнул, что ЮАР может поделиться опытом миротворчества.

Трамп и Рамафоса заявили, что хотят увидеть конец войны в Украине

Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме говорят, что хотят увидеть конец войны в Украине, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Президент Трамп заговорил о войне между Украиной и россией, имея в виду "кровавую баню" в Украине.

"Это плохая ситуация", — говорит Трамп, вспоминая, что недавно услышал о визите президента Украины Владимира Зеленского в Южную Африку.

"Мы хотели бы увидеть конец этой войны", — говорит Рамафоса, сообщая Трампу, что он поддерживает его работу по прекращению войны.

Рамафоса говорит, что южноафриканцы узнали о "мире" от Нельсона Манделы и хотят передать некоторые из этих уроков другим конфликтам по всему миру.

Напомним

Президент США Дональд Трамп начал встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который прибыл в Белый дом.

Встреча заявлена ​​как торговое соглашение, но правительство ЮАР заявило, что "переосмысление двусторонних, экономических и торговых отношений" было особой целью визита Рамафосы в США.

Связи между двумя странами были напряженными с тех пор, как Трамп заморозил помощь ЮАР в феврале из-за обвинений в плохом обращении с ее белым меньшинством.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Сирил Рамафоса
Белый дом
Дональд Трамп
Южная Африка
Владимир Зеленский
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