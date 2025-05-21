Рамафоса прибыл в Белый дом и подарил Трампу книгу о гольфе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Связи между странами были напряженными после заморозки помощи ЮАР и высылки посла.
Президент США Дональд Трамп встречается с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который только что прибыл в Белый дом, передает УНН со ссылой на CNN.
Детали
Встреча заявлена как торговое соглашение, но правительство ЮАР заявило, что "переосмысление двусторонних, экономических и торговых отношений" было особой целью визита Рамафосы в США.
Связи между двумя странами были напряженными с тех пор, как Трамп заморозил помощь ЮАР в феврале из-за обвинений в плохом обращении с ее белым меньшинством.
А в марте США выслали посла ЮАР.
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Как сообщает BBC, Рамафоса подарил Трампу большую книгу о гольфе.
Разговор двух лидеров начался с чествования гольфистов ЮАР, и он уже вернулся к теме гольфа — одного из главных личных и деловых интересов Трампа.
Рамафоса говорит, что принес Трампу книгу о гольфе, которая весит 14 кг и демонстрирует поля для гольфа ЮАР.
Он также поблагодарил Трампа за помощь США во время пандемии, когда США отправили респираторы в ЮАР, что напоминает о первом сроке Трампа на посту президента.
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