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Рамафоса прибыл в Белый дом и подарил Трампу книгу о гольфе

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Связи между странами были напряженными после заморозки помощи ЮАР и высылки посла.

Рамафоса прибыл в Белый дом и подарил Трампу книгу о гольфе

Президент США Дональд Трамп встречается с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который только что прибыл в Белый дом, передает УНН со ссылой на CNN.

Детали

Встреча заявлена ​​как торговое соглашение, но правительство ЮАР заявило, что "переосмысление двусторонних, экономических и торговых отношений" было особой целью визита Рамафосы в США.

Связи между двумя странами были напряженными с тех пор, как Трамп заморозил помощь ЮАР в феврале из-за обвинений в плохом обращении с ее белым меньшинством.

А в марте США выслали посла ЮАР.

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Добавим

Как сообщает BBC, Рамафоса подарил Трампу большую книгу о гольфе.

Разговор двух лидеров начался с чествования гольфистов ЮАР, и он уже вернулся к теме гольфа — одного из главных личных и деловых интересов Трампа.

Рамафоса говорит, что принес Трампу книгу о гольфе, которая весит 14 кг и демонстрирует поля для гольфа ЮАР.

Он также поблагодарил Трампа за помощь США во время пандемии, когда США отправили респираторы в ЮАР, что напоминает о первом сроке Трампа на посту президента.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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