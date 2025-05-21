Рамафоса прибув до Білого дому і подарував Трампу книгу про гольф
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зв'язки між країнами були напруженими після заморожування допомоги ПАР і висилки посла.
Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, який щойно прибув до Білого дому, передає УНН з посиланням на CNN.
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Зустріч заявлена як торгова угода, але уряд ПАР заявив, що "переосмислення двосторонніх, економічних і торгових відносин" було особливою метою візиту Рамафоси до США.
Зв'язки між двома країнами були напруженими відтоді, як Трамп заморозив допомогу ПАР у лютому через звинувачення в поганому поводженні з її білою меншиною.
А в березні США вислали посла ПАР.
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Як повідомляє BBC, Рамафоса подарував Трампу велику книгу про гольф.
Розмова двох лідерів почалася з вшанування гольфістів ПАР, і він вже повернувся до теми гольфу — одного з головних особистих і ділових інтересів Трампа.
Рамафоса каже, що приніс Трампу книгу про гольф, яка важить 14 кг і демонструє поля для гольфу ПАР.
Він також подякував Трампу за допомогу США під час пандемії, коли США відправили респіратори в ПАР, що нагадує про перший термін Трампа на посаді президента.
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