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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Рамафоса прибув до Білого дому і подарував Трампу книгу про гольф

Київ • УНН

 • 1834 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Зв'язки між країнами були напруженими після заморожування допомоги ПАР і висилки посла.

Рамафоса прибув до Білого дому і подарував Трампу книгу про гольф

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, який щойно прибув до Білого дому, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Зустріч заявлена ​​як торгова угода, але уряд ПАР заявив, що "переосмислення двосторонніх, економічних і торгових відносин" було особливою метою візиту Рамафоси до США.

Зв'язки між двома країнами були напруженими відтоді, як Трамп заморозив допомогу ПАР у лютому через звинувачення в поганому поводженні з її білою меншиною.

А в березні США вислали посла ПАР.

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Додамо

Як повідомляє BBC, Рамафоса подарував Трампу велику книгу про гольф.

Розмова двох лідерів почалася з вшанування гольфістів ПАР, і він вже повернувся до теми гольфу — одного з головних особистих і ділових інтересів Трампа.

Рамафоса каже, що приніс Трампу книгу про гольф, яка важить 14 кг і демонструє поля для гольфу ПАР.

Він також подякував Трампу за допомогу США під час пандемії, коли США відправили респіратори в ПАР, що нагадує про перший термін Трампа на посаді президента.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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