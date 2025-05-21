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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Трамп і Рамафоса заявили, що хочуть побачити кінець війни в Україні

Київ • УНН

 • 3358 перегляди

Президенти США та ПАР висловили спільне бажання бачити закінчення конфлікту між Україною та Росією. Рамафоса підкреслив, що ПАР може поділитися досвідом миротворчості.

Трамп і Рамафоса заявили, що хочуть побачити кінець війни в Україні

Президенти ПАР Сиріл Рамафоса і США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі кажуть, що хочуть побачити кінець війни в Україні, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Президент Трамп заговорив про війну між Україною і росією, маючи на увазі "криваву баню" в Україні.

"Це погана ситуація", - говорить Трамп, згадуючи, що нещодавно почув про візит президента України Володимира Зеленського до Південної Африки.

"Ми хотіли б побачити кінець цієї війни", - говорить Рамафоса, повідомляючи Трампу, що він підтримує його роботу щодо припинення війни.

Рамафоса каже, що південноафриканці дізналися про "мир" від Нельсона Мандели і хочуть передати деякі з цих уроків іншим конфліктам по всьому світу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп розпочав зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, який прибув до Білого дому.

Зустріч заявлена ​​як торгова угода, але уряд ПАР заявив, що "переосмислення двосторонніх, економічних і торгових відносин" було особливою метою візиту Рамафоси до США.

Зв'язки між двома країнами були напруженими з тих пір, як Трамп заморозив допомогу ПАР в лютому через звинувачення в поганому поводженні з її білою меншиною.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Сіріл Рамафоса
Білий дім
Дональд Трамп
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