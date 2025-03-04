Израиль готовит "адский план" для Газы: что ждет 2,2 млн людей
Киев • УНН
Правительство Израиля планирует усилить блокаду сектора Газа, включая прекращение поставок электроэнергии и воды. ХАМАС также готовится к возобновлению боевых действий, усиливая охрану заложников.
Правительство Израиля планирует усилить блокаду сектора Газа в рамках того, что оно назвало "адским планом" давления на ХАМАС с целью дальнейшего освобождения заложников без вывода войск с палестинской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Отмечается, что шестинедельный режим прекращения огня остается в подвешенном состоянии. При этом нет никаких признаков движения к второму этапу перемирия, который должен был начаться прошлыми выходными.
Об обеих сторонах принимаются меры на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы вернуться к военному состоянию
Таким образом, правительство Биньямина Нетаньяху подготовилось к тому, чтобы выйти за пределы приостановления поставок продовольствия и топлива для реализации программы постоянного усиления изоляции прибрежной полосы и ее населения, которое составляет около 2,2 миллиона человек.
"План предполагает прекращение поставок электроэнергии и остатков водоснабжения, а также перемещение палестинцев с северной части Газы обратно на юг, чтобы проложить путь к потенциальному восстановлению полномасштабной войны", - пишет издание.
Тем временем, по информации арабских СМИ, ХАМАС также готовится к возобновлению боев. По их данным, группировка вернулась к боевым действиям, а те, кто держит израильских заложников, восстанавливают усиленные меры безопасности.
Напомним
Израиль остановил ввоз всех товаров в сектор Газа в воскресенье, 2 марта, и предупредил о "дополнительных последствиях", если ХАМАС не примет новое предложение о продлении прекращения огня.
ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе02.03.25, 07:48 • 34734 просмотра