ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе
Киев • УНН
ХАМАС обвинил Израиль в затягивании перехода к следующему этапу договоренностей о перемирии. Израиль согласился на предложение США продлить режим прекращения огня до середины апреля.
ХАМАС настаивает на выполнении второго этапа перемирия в Газе. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Такое заявление группировка сделала через несколько часов после того, как власти Израиля сообщили о согласии на временное продление перемирия.
В воскресенье израильская сторона подтвердила, что приняла предложение США о продлении режима прекращения огня до середины апреля, что совпадает с периодом Рамадана и празднованием Песаха.
Режим тишины, который вступил в силу в январе, должен был завершиться еще в субботу. Впрочем, ХАМАС обвинил Израиль в затягивании перехода к следующему этапу договоренностей.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио утвердил ускоренное предоставление военной помощи Израилю на 4 млрд долларов. Решение предусматривает обход бюрократических процедур и отмену ограничений на экспорт оружия.
Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США02.03.25, 01:45 • 40887 просмотров