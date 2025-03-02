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ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе

Киев • УНН

 • 34734 просмотра

ХАМАС обвинил Израиль в затягивании перехода к следующему этапу договоренностей о перемирии. Израиль согласился на предложение США продлить режим прекращения огня до середины апреля.

ХАМАС требует от Израиля перехода ко второму этапу перемирия в Газе

ХАМАС настаивает на выполнении второго этапа перемирия в Газе. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Такое заявление группировка сделала через несколько часов после того, как власти Израиля сообщили о согласии на временное продление перемирия. 

В воскресенье израильская сторона подтвердила, что приняла предложение США о продлении режима прекращения огня до середины апреля, что совпадает с периодом Рамадана и празднованием Песаха. 

Режим тишины, который вступил в силу в январе, должен был завершиться еще в субботу. Впрочем, ХАМАС обвинил Израиль в затягивании перехода к следующему этапу договоренностей.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио утвердил ускоренное предоставление военной помощи Израилю на 4 млрд долларов. Решение предусматривает обход бюрократических процедур и отмену ограничений на экспорт оружия.

Израиль готов продлить перемирие в Газе: что предложили США02.03.25, 01:45 • 40887 просмотров

Юлия Котвицкая

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