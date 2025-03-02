ХАМАС вимагає від Ізраїлю переходу до другого етапу перемир'я в Газі
Київ • УНН
ХАМАС звинуватив Ізраїль у затягуванні переходу до наступного етапу домовленостей щодо перемир'я. Ізраїль погодився на пропозицію США продовжити режим припинення вогню до середини квітня.
ХАМАС наполягає на виконанні другого етапу перемир’я в Газі. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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Таку заяву угруповання зробило через кілька годин після того, як влада Ізраїлю повідомила про згоду на тимчасове продовження перемир'я.
У неділю ізраїльська сторона підтвердила, що прийняла пропозицію США щодо продовження режиму припинення вогню до середини квітня, що збігається з періодом Рамадану та святкуванням Песаха.
Режим тиші, який набув чинності в січні, мав завершитися ще в суботу. Втім, ХАМАС звинуватив Ізраїль у затягуванні переходу до наступного етапу домовленостей.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо затвердив прискорене надання військової допомоги Ізраїлю на 4 млрд доларів. Рішення передбачає обхід бюрократичних процедур та скасування обмежень на експорт зброї.
Ізраїль готовий продовжити перемир'я в Газі: що запропонували США02.03.25, 01:45 • 40892 перегляди