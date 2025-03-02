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Ізраїль готовий продовжити перемир'я в Газі: що запропонували США

Київ • УНН

 • 40892 перегляди

Ізраїль погодився на продовження припинення вогню в секторі Газа після середини квітня під час Рамадану та Песаху. ХАМАС має звільнити половину заручників, але поки не дав офіційної відповіді на пропозицію.

Ізраїль готовий продовжити перемир'я в Газі: що запропонували США

Ізраїль погодився на продовження тимчасового припинення вогню в секторі Газа після середини квітня. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Це стало відомо в неділю з повідомлення офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. За умовами угоди, запропонованої Сполученими Штатами, мир буде збережено під час святкувань Рамадану та Песаху — важливих релігійних періодів для мусульман і євреїв.

У рамках цієї домовленості, згідно з інформацією, ХАМАС погодився звільнити половину своїх заручників, як живих, так і загиблих. Остання частина заручників буде звільнена лише після досягнення більш стійкої угоди щодо тривалого припинення вогню.

Варто зазначити, що попередній етап перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, який стартував раніше, завершився в суботу. Однак наразі ХАМАС ще не дав офіційної відповіді на продовження мирних зусиль.

Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС зайшли у глухий кут01.03.25, 23:51 • 36460 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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