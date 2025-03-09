Израиль и ХАМАС готовятся к новому этапу переговоров о перемирии
Киев • УНН
Израиль направит делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Представители ХАМАС уже ведут переговоры в Каире при посредничестве Египта и Катара.
Израиль и палестинское исламское движение ХАМАС дали понять, что готовятся к следующему этапу переговоров о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Заявления сторон прозвучали на фоне усилий посредников по продлению 42-дневного перемирия, которое началось в январе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Детали
В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что страна готовится к переговорам.
Израиль принял приглашение посредников при поддержке США и отправит делегацию в Доху в понедельник, чтобы продвигать переговоры
Делегация группировки ХАМАС участвует в переговорах о перемирии в Каире с египетскими посредниками. Египетская сторона помогает в усилиях по переговорному процессу вместе с официальными лицами из Катара.
Отмечается, что они стремятся перейти к следующему этапу соглашений, которые могут открыть путь к прекращению войны между Израилем и ХАМАС.
Как заявил представитель ХАМАС Абдель-Латіф Аль-Кануа, их организация "подтверждает готовность участвовать во втором этапе переговоров таким образом, чтобы соответствовать требованиям нашего народа". Также он призвал "к активизации усилий по оказанию помощи сектору Газа и снятию блокады" для жителей анклава.
Напоминаем
ВВС Израиля атаковали военные объекты "Хезболлы" на юге Ливана, совершив 20-30 отдельных взрывов. ЦАХАЛ обнаружил оружие и ракетные установки, которые нарушают соглашение о прекращении огня.
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