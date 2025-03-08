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Ізраїль завдав наймасштабніших ударів по "Хезболлі" з часу перемир'я

Київ • УНН

 • 25123 перегляди

ВПС Ізраїлю атакували військові об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану, здійснивши 20-30 окремих вибухів. ЦАХАЛ виявив зброю та ракетні установки, що порушують угоду про припинення вогню.

Ізраїль завдав наймасштабніших ударів по "Хезболлі" з часу перемир'я

Літаки Ізраїлю атакували об'єкти "Хезболли" на півдні Лівану. Удари стали намасштабнішими з моменту перемир'я. Про це інформує УНН із посиланням на видання The Jerusalem Post та Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Деталі

У п'ятницю, 07 березня в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що ізраїльські військово-повітряні сили (ІВВС) завдали ударів по південному Лівану, націлившись на військові аванпости терористичної організації "Хезболла". 

Деякий час тому ЦАХАЛ провів розвідувальні удари по військових об'єктах на півдні Лівану, які належали терористичній організації "Хезболла", під час яких було виявлено зброю та ракетні установки, що належали "Хезболлі"

- йдеться у дописі ЦАХАЛ.

У заяві Армії оборони Ізраїлю йдеться, що "Хезболла" порушила угоду через наявність зброї та ракетних установок.

Як пише видання, ці атаки, що складалися щонайменше з 20-30 окремих вибухів, стали наймасштабнішими з того часу, як Ізраїль та "Хезболла" підписали угоду про припинення вогню.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року було офіційно оголошено про досягнення угоди щодо припинення вогню між Ізраїлем і ліванською організацією "Хезболла". 

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